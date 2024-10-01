不斷更新／澎湖「今晚6點起」停班課　各縣市情況一次看

▲山陀兒颱風。（圖／中央氣象署）
記者周亭瑋／綜合報導
山陀兒颱風今（1）日凌晨增強為強颱，預估明天中午以完整結構從高雄、屏東登陸台灣，暴風圈籠罩全台。《ETtoday新聞雲》就整理出今日停班課的最新情況，讓讀者一目了然。
全台各縣市10月1日「停班停課」一覽：
北部地區
台北市｜10月1日正常上班、正常上課。
新北市｜10月1日正常上班、正常上課。
基隆市｜10月1日正常上班、正常上課。
桃園市｜10月1日正常上班、正常上課。
新竹市｜10月1日正常上班、正常上課。
新竹縣｜10月1日正常上班、正常上課。
中部地區
苗栗縣｜10月1日正常上班、正常上課。
台中市｜10月1日正常上班、正常上課。
彰化縣｜10月1日正常上班、正常上課。
南投縣｜10月1日正常上班、正常上課。
雲林縣｜10月1日正常上班、正常上課。
南部地區
嘉義縣｜10月1日停止上班、停止上課。
嘉義市｜10月1日正常上班、正常上課。
台南市｜10月1日停止上班、停止上課。
高雄市｜10月1日停止上班、停止上課。
屏東縣｜10月1日停止上班、停止上課。
東部地區
宜蘭縣｜10月1日正常上班、正常上課。（佛光大學10月1日停止上班、停止上課）
花蓮縣｜10月1日停止上班、停止上課。
台東縣｜10月1日停止上班、停止上課。
外島地區
澎湖縣｜10月1日晚間6點起，停止上班、停止上課。
連江縣｜10月1日正常上班、正常上課。
金門縣｜10月1日正常上班、正常上課。
．停班停課資訊仍依行政院人事行政總處公告為主。
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