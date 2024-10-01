不斷更新／澎湖「今晚6點起」停班課　各縣市情況一次看

▲山陀兒颱風。（圖／中央氣象署）

記者周亭瑋／綜合報導

山陀兒颱風今（1）日凌晨增強為強颱，預估明天中午以完整結構從高雄、屏東登陸台灣，暴風圈籠罩全台。《ETtoday新聞雲》就整理出今日停班課的最新情況，讓讀者一目了然。

全台各縣市10月1日「停班停課」一覽：

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北部地區

台北市｜10月1日正常上班、正常上課。

新北市｜10月1日正常上班、正常上課。

基隆市｜10月1日正常上班、正常上課。

桃園市｜10月1日正常上班、正常上課。

新竹市｜10月1日正常上班、正常上課。

新竹縣｜10月1日正常上班、正常上課。

中部地區

苗栗縣｜10月1日正常上班、正常上課。

台中市｜10月1日正常上班、正常上課。

彰化縣｜10月1日正常上班、正常上課。

南投縣｜10月1日正常上班、正常上課。

雲林縣｜10月1日正常上班、正常上課。

南部地區

嘉義縣｜10月1日停止上班、停止上課。

嘉義市｜10月1日正常上班、正常上課。

台南市｜10月1日停止上班、停止上課。

高雄市｜10月1日停止上班、停止上課。

屏東縣｜10月1日停止上班、停止上課。

東部地區

宜蘭縣｜10月1日正常上班、正常上課。（佛光大學10月1日停止上班、停止上課）

花蓮縣｜10月1日停止上班、停止上課。

台東縣｜10月1日停止上班、停止上課。

外島地區

澎湖縣｜10月1日晚間6點起，停止上班、停止上課。

連江縣｜10月1日正常上班、正常上課。

金門縣｜10月1日正常上班、正常上課。

．停班停課資訊仍依行政院人事行政總處公告為主。