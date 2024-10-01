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山陀兒打破都市傳說！「滯銷大魔王」終於被掃光　一票人吵翻

▲胡蘿蔔也賣光了。（圖／翻攝自臉書／路上觀察學院）

▲胡蘿蔔也賣光了。（圖／翻攝自臉書／路上觀察學院）

記者周亭瑋／綜合報導

強颱山陀兒持續逼近，而許多超市、大賣場的青菜也幾乎被掃光，今早，獨留在架上的「胡蘿蔔」被大肆嘲諷，還有男星驚呼，「都市傳說是真的！」沒想到，一名網友稍早前往超市時，赫然發現連胡蘿蔔都沒有了，忍不住拍照PO網，掀起熱烈討論。

網友稍早在臉書社團「路上觀察學院」PO出照片，傻眼表示「如何知道颱風強不強？如果連全聯的胡蘿蔔都賣光的話......。」

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回顧今早，不少網友接連發文，表示賣場裡的葉菜類都被掃購一空，唯獨「胡蘿蔔」剩得最多；連演員李程彬也發現這個情況，不禁笑說「看來寧願餓死也不吃胡羅蔔的都市傳說是真的。」

▲胡蘿蔔也賣光了。（圖／翻攝自臉書／路上觀察學院）

▲菜架上幾乎全空。（圖／翻攝自臉書／路上觀察學院）

對此，網友們紛紛打趣道，「胡蘿蔔終於得到應有的尊重」、「胡蘿蔔炒蛋超級下飯的」、「不是說就算世界毀滅了，也不吃胡蘿蔔嗎？還我胡蘿蔔」、「胡蘿蔔：整個蔬菜界都我在付出」、「為什麼我們這邊的全聯都滿滿的」、「最多打兩天，有什麼好搶？」「有喪屍是吧」、「有什麼好搶」、「今天去菜市場，價格都漲了，胡蘿蔔變成3根50元，之前均價都1根10元，然後高麗菜我買半顆94元（不大）」。

另外，不少人點名三色豆，直呼「三色豆才是指標吧」、「要看三色豆還有沒有」、「三色豆都賣完的時候，才是真正的可怕」。

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