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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

美麗島民調／白營60.3%反感降5百分點　藍營37.4%好感漲6百分點

▲▼立法院三黨總召，傅崐萁、柯建銘、黃國昌。（資料照／合成圖）

▲立法院三黨總召，傅崐萁、柯建銘、黃國昌。（資料照／合成圖）

記者郭運興／台北報導

《美麗島電子報》9月30日公布最新「9月國政民調」，針對三黨好感度結果顯示，49.1%對民進黨有好感、41.3%反感；國民黨則有37.4%好感，相較上月增加6個百分點，另有51.3%反感；民眾黨方面，25.6%表示好感，60.3%反感，柯文哲案影響看似稍微止血，但其實尚未脫離風暴。

民眾黨好感度分析
民眾黨方面，根據《美麗島電子報》調查，有25.6%好感，其中2.8%很有好感、22.8%有些好感，相較上月增加3.7個百分點，另有60.3%對民眾黨反感，其中29.1%很反感、31.2%有些反感，則比上月減少5.0個百分點，未明確回答有14.1%。

進一步交叉分析，僅民眾黨支持者對民眾黨有好感81.9%高於反感12.8%，其餘各群民眾絕大多數壓倒性的對民眾黨反感，尤其不分性別、新北市與中彰投及高屏和基宜花東離島、50歲以上、專科以下學歷、泛綠民眾等群，約超過6成對民眾黨反感，愈年長或學歷愈低民眾對民眾黨愈反感。

《美麗島電子報》指出，上月調查時民眾黨爆發大選政治獻金錯帳風波，危機處理接連失當，黨主席柯文哲在台北市長任內涉犯數案已列被告偵辦，以致8月民眾黨反感創新高、好感創新低，台北地院並在9月5日裁定柯文哲收押禁見。但9月下旬立院開議後國內政局聚焦朝野角力，柯文哲案對民眾黨影響看似緩解，但其實尚未脫離前述風暴。

▼美麗島9月「民眾黨好感度」。（圖／美麗島電子報提供，點圖放大）

▲▼美麗島9月國政民調。（圖／美麗島電子報提供，點圖放大）

民進黨好感度分析
民進黨方面，有49.1%對民進黨有好感，其中11.4%很有好感、37.7%有些好感，相較上月減少1.2個百分點，另有41.3%對民進黨反感，其中19.3%很反感、22.0%有些反感，比上月微增0.7個百分點，未明確回答有9.5%。

進一步交叉分析，中彰投以南、20至29歲與60至69歲、高中以下學歷、泛綠民眾等群超過5成對民進黨有好感，至於台北市與桃竹苗、民眾黨支持者與泛藍民眾等群，則超過5成對民進黨反感，而且學歷愈高民眾對民進黨越反感。

國民黨好感度分析
國民黨方面，有37.4%對國民黨有好感，其中3.2%很有好感、34.2%有些好感，相較上月增加6.0個百分點，另有51.3%對國民黨反感，其中18.0%很反感、33.3%有些反感，則比上月減少2.8個百分點，未明確回答有11.2%。

進一步交叉分析，台北市和基宜花東離島、國小以下學歷、泛藍民眾等群，對國民黨的好感多於反感，其餘各群民眾大多數明顯對國民黨表示反感，尤其是男性、新北市與中彰投及高屏、20至39歲、大學以上學歷、民眾黨支持者與泛綠民眾等群，超過5成5對國民黨反感，此外可見國民黨支持者僅78.3%對國民黨有好感，同時有14.8%覺得反感。

針對「哪個政黨立委，較能監督行政院各部會施政」分析
《美麗島電子報》調查，詢問民眾「這一屆立委今年2月就任以來，您認為哪一黨立委整體來講，比較能做到監督行政院各部會的施政？是國民黨、民進黨、民眾黨、或無黨籍」，結果認為，國民黨的有27.9%、民進黨20.9%、民眾黨7.9%、無黨籍4.4%，認為都沒做到的有18.6%，未明確回答的有20.3%。

▼9月「哪個政黨立委，較能監督行政院各部會施政」分析。（圖／美麗島電子報提供，點圖放大）

▲▼美麗島9月國政民調。（圖／美麗島電子報提供，點圖放大）

此民調由《美麗島電子報》委託戴立安進行問卷設計與分析，並委託畢肯市場研究公司執行電訪，調查時間為2024年9月24至26日，調查範圍全國22個縣市，調查對象為設籍在調查範圍、年滿20歲的民眾。調查方法採住宅電話與行動電話雙架構抽樣。其中樣本規模成功完訪1076人（住宅電話752人、行動電話324人），合併樣本在信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為±3.0%。

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