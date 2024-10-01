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美國五角大廈將向中東「增派數千名」兵力　防止衝突擴大

▲▼以軍持續向黎巴嫩首都貝魯特南郊發動空襲。（圖／達志影像／美聯社）

▲以軍持續向黎巴嫩首都貝魯特南郊發動空襲。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

針對黎巴嫩境內由伊朗支持的恐怖組織「真主黨」，近來以色列軍事動作頻頻，繼透過引爆呼叫器等炸傷真主黨成員後，又接連侵襲以黎邊境、空襲黎巴嫩首都貝魯特，甚至成功炸死真主黨領導人納斯拉勒，中東緊張局勢一觸即發。對此，美國國防部決定向中東派遣數千人組成的部隊增援，阻止衝突擴大。

根據《美聯社》，美國國防部發言人辛格（Sabrina Singh）於當地時間9月30日表示，有鑑於中東緊張局勢可能將近一步升級，為了阻止伊朗及其支持的代理人和夥伴擴大衝突，並確保在必要時保衛以色列、加強安全保障，因此美方決定向中東派遣數千名士兵。

辛格表示，增援部署將涉及F-15E、F-16、F-22戰鬥機中隊和A-10攻擊機中隊，使現有空中力量增加一倍。美國其他官員補充，其他增援數量還包括少量其他部隊，以求擴大駐軍。據悉，一旦增派部隊抵達中東，將使部隊總人數達到4萬3000人。

據悉，美國國防部長奧斯汀9月29日宣布，他已經指示暫時延長美國尼米茲級核子動力航空母艦5號艦「亞伯拉罕•林肯號」（USS Abraham Lincoln）打擊群以及艦載機聯隊。在該地區執行任務的時間。至於第二艘航空母艦「哈瑞•S•杜魯門號航空母艦」已於上周從維吉尼亞州出發前往歐洲，預估經過地中海。

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