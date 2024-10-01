真主黨領導層「幾乎全滅」　白宮國安發言人示警：仍有威脅

▲白宮國家安全會議發言人柯比（John Kirby）。（圖／路透社）

記者吳美依／綜合報導

以色列殺害多名真主黨指揮官後，又於9月27日擊殺真主黨領袖納斯拉勒（Sayyed Hassan Nasrallah）。白宮國安會發言人柯比（John Kirby）表示，真主黨領導層幾乎全部被殲滅，但仍警告在談論威脅時「不要把他們排除在外」。

柯比接受ABC News採訪時說，真主黨的指揮結構已經「幾乎全滅」，數千架次的無人機與飛彈也被摧毀，「毫無疑問，今天的真主黨已經不是僅僅一周前的真主黨了。」但他警告，該組織依然很有可能重新整頓集結，「某人將被指定」接手納斯拉勒的位置、指揮組織。

被問及真主黨還剩下什麼能力時，柯比坦言華府對此沒有「清晰了解」，但「你不能把他們排除在外。他們仍有相當大的能耐。」

▲以色列持續空襲黎巴嫩各地真主黨據點。（圖／路透）



他也警告，伊朗的措辭「肯定表明他們將試圖採取行動」，「我們正在非常非常密切關注，真主黨、伊朗、伊拉克及敘利亞的民兵組織，是否或如何做出回應」，而美國必須做好準備，「我們相信我們擁有在該地區需要的軍事能力。」

與此之際，美軍正在強化中東軍事能力。本周稍早，五角大廈證實向該地區增派少量美軍人員。美國總統拜登也在9月28日的聲明中表示，他已經指示國防部「進一步強化在中東地區的美軍防禦態勢，以遏止與減少更廣泛區域戰爭的風險」。

柯比也證實，美軍持續強化在中東地區的能力，「我們已經有了非常強大的軍事能力以自我防衛，如果需要的時候，也能夠防衛以色列。」