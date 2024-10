以色列夜襲敘利亞！　大馬士革3死「知名女主持人也喪命」

▲女主持人艾哈邁德也在這場空襲中喪生。(圖/翻攝X)



記者吳美依/綜合報導

敘利亞阿拉伯通訊社(SANA)報導,在以色列針對該國首都大馬士革(Damascus)的空襲中,不幸造成3人喪命,其中包括一位知名的電視台女主持人。

CNN引述這間敘利亞官媒報導,「在以色列針對首都大馬士革的奸詐侵略之後,主持人艾哈邁德(Safaa Ahmed)作為烈士死去」。

敘利亞國防部表示,當地時間凌晨2時左右,以色列「從被佔領的戈蘭高地(Golan Heights)方向」,利用無人機與戰機攻擊大馬士革,「我們的防空系統對抗了侵略的飛彈與無人機,並且擊落了大部分(的攻擊)。」除了3人喪生之外,還有另外12人受傷。

Syrian sources: Israeli airstrikes on the Syrian capital, Damascus. So far, the Syrian TV presenter Safaa Ahmed has been reportedly killed in the airstrikes…. pic.twitter.com/AuyTTZYN83