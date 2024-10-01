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以色列夜襲敘利亞！　大馬士革3死「知名女主持人也喪命」

▲▼以色列夜襲敘利亞！　大馬士革3死「電視台女主持人也喪命」。（圖／翻攝X）

▲女主持人艾哈邁德也在這場空襲中喪生。（圖／翻攝X）

記者吳美依／綜合報導

敘利亞阿拉伯通訊社（SANA）報導，在以色列針對該國首都大馬士革（Damascus）的空襲中，不幸造成3人喪命，其中包括一位知名的電視台女主持人。

CNN引述這間敘利亞官媒報導，「在以色列針對首都大馬士革的奸詐侵略之後，主持人艾哈邁德（Safaa Ahmed）作為烈士死去」。

敘利亞國防部表示，當地時間凌晨2時左右，以色列「從被佔領的戈蘭高地（Golan Heights）方向」，利用無人機與戰機攻擊大馬士革，「我們的防空系統對抗了侵略的飛彈與無人機，並且擊落了大部分（的攻擊）。」除了3人喪生之外，還有另外12人受傷。

根據社群媒體流傳影片，大馬士革軍事機場西側、敘利亞電信大樓旁邊發生一場爆炸。CNN獲取影片也顯示，爆炸過後一輛汽車正在熊熊燃燒。但目前尚不清楚，拍攝地點是否就是艾哈邁德等人喪生之處，因為敘利亞媒體沒有透露他們的死亡位置。

以色列國防軍被問及此事時說，「我們不對外國媒體的報導發表評論。」自去年10月7日哈瑪斯發動越境突襲以來，以色列斷斷續續對敘利亞發動空襲，但通常不會證實時間與地點。

 
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