以色列空襲不停！　黎巴嫩總理：數百萬人可能流離失所

▲以色列持續空襲黎巴嫩。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

以色列9月28日宣布，國防軍9月27日對黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）展開大規模空襲，並成功擊斃領導真主黨30年的首腦納斯拉勒（Sayyed Hassan Nasrallah）。黎巴嫩總理米卡提（Najib Mikati）表示，以色列持續性的空襲可能迫使黎巴嫩各地多達100萬人流離失所。

根據BBC報導，黎巴嫩總理米卡提直言，「這是有史以來最大規模的撤離行動」。黎巴嫩衛生部指出，在以色列於貝魯特刺殺真主黨領袖納斯拉勒的2天後，光是9月27日就有超過50人因為襲擊死亡。與此同時，真主黨也向以色列北部發射更多火箭。

真主黨證實，他們的高級戰線指揮官卡拉基（Ali Karaki）也被擊斃。以色列國防軍（IDF）參謀總長哈列維（Herzi Halevi）表示，「我們需要繼續對真主黨進行強力打擊。」

▲以軍向黎巴嫩首都貝魯特南郊發動空襲。（圖／達志影像／美聯社）



總理米卡提說，以色列的空襲已經迫使大量黎巴嫩人逃離首都貝魯特及其周邊地區，儘管當局努力想要協助所有災民，但是當地的庇護所和醫院已經難以負荷巨大壓力，無法有效安置所有人。

25歲的阿尤布（Aya Ayoub）告訴BBC，她和家人從貝魯特南部的郊區逃到貝魯特，因為住家附近的建築都因空襲幾乎全毀，目前她和其他16人擠在一間臨時住宅中，晚上甚至只能倚靠蠟燭生活。

34歲的記者托馬茲（Sara Tohmaz）則表示，她與母親、2名兄弟姊妹花了近10個小時才開車抵達約旦，期間還穿越敘利亞。目前4人住在約旦親戚家中，她至今仍不確定何時能回家。