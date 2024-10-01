　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

以色列空襲不停！　黎巴嫩總理：數百萬人可能流離失所

▲▼以色列持續空襲黎巴嫩。（圖／路透）

▲以色列持續空襲黎巴嫩。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

以色列9月28日宣布，國防軍9月27日對黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）展開大規模空襲，並成功擊斃領導真主黨30年的首腦納斯拉勒（Sayyed Hassan Nasrallah）。黎巴嫩總理米卡提（Najib Mikati）表示，以色列持續性的空襲可能迫使黎巴嫩各地多達100萬人流離失所。

根據BBC報導，黎巴嫩總理米卡提直言，「這是有史以來最大規模的撤離行動」。黎巴嫩衛生部指出，在以色列於貝魯特刺殺真主黨領袖納斯拉勒的2天後，光是9月27日就有超過50人因為襲擊死亡。與此同時，真主黨也向以色列北部發射更多火箭。

真主黨證實，他們的高級戰線指揮官卡拉基（Ali Karaki）也被擊斃。以色列國防軍（IDF）參謀總長哈列維（Herzi Halevi）表示，「我們需要繼續對真主黨進行強力打擊。」

▲▼以軍持續向黎巴嫩首都貝魯特南郊發動空襲。（圖／達志影像／美聯社）

▲以軍向黎巴嫩首都貝魯特南郊發動空襲。（圖／達志影像／美聯社）

總理米卡提說，以色列的空襲已經迫使大量黎巴嫩人逃離首都貝魯特及其周邊地區，儘管當局努力想要協助所有災民，但是當地的庇護所和醫院已經難以負荷巨大壓力，無法有效安置所有人。

25歲的阿尤布（Aya Ayoub）告訴BBC，她和家人從貝魯特南部的郊區逃到貝魯特，因為住家附近的建築都因空襲幾乎全毀，目前她和其他16人擠在一間臨時住宅中，晚上甚至只能倚靠蠟燭生活。

34歲的記者托馬茲（Sara Tohmaz）則表示，她與母親、2名兄弟姊妹花了近10個小時才開車抵達約旦，期間還穿越敘利亞。目前4人住在約旦親戚家中，她至今仍不確定何時能回家。

ET快訊
山陀兒「巔峰持續18小時」　粉專：中央山脈恐削弱強度往西走
快訊／陳重文羈押195天獲800萬交保！　妻子急籌錢
iPhone內建「最強颱風追蹤App」！　隱藏功能看12小時
搶到江蕙票加價1萬元！　黃牛被逮了
山陀兒環流超越賽洛瑪！　粉專：南部將有「前所未見劇烈風雨」
柯文哲女秘書2度出庭！今沒比中指...笑回：經營檢調但顏色錯

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

山陀兒升級「超級颱風」！菲律賓1男騎車遭電死　5座機場關閉

聖母峰再長高了！　研究驚曝「這原因」：又多出50公尺

AV女優「在家裸體」兒子全看光！　她曝母子感情超好

以色列空襲不停！　黎巴嫩總理：數百萬人可能流離失所

女童被響尾蛇咬傷30小時「腿部嚴重發紫」　急打40瓶血清救命

美副總統辯論明早登場！華茲、范斯首度正面交鋒　90分鐘不關麥

報告：台灣、瓜地馬拉邦交穩固　但中國金錢攻勢威脅加深

2歲女童坐媽腿上遇車禍　安全帶纏脖被「彈出安全氣囊」殺死

山陀兒威力搶先看！襲菲律賓巴丹島災情曝　飛機被強風吹壞

6歲女童河邊游泳被拖走　警察在5m鱷魚腹中找到「牙齒和人骨」

員旅意外卡在深山野嶺？　小編車宿喊：我要回家！

山陀兒龜速變胖挾強風豪雨撲台　台南、高雄、屏東1日停班停課

李多慧大巨蛋「最後一舞」　大跳SOLO全場粉絲嗨翻

小S二女兒Lily全英文VLOG　起床先檢查身材+拉筋..超自律！

山陀兒「明北轉直奔南部」掃全台　北東豪雨下到紫爆發白

女老師教中文突講「那個」　她急忙解釋緩解緊張氣氛

山陀兒估周三變強颱登陸 豪雨肆虐南部｜20240930 ET午間新聞

颱風來襲！再20天就能收割水稻　曾虧200萬...農夫盼傷害降到最低

【颱風假】台北風雨最大時間曝！蔣萬安：北北基桃同步宣布

鄭中基揪盧廣仲唱〈左右為難〉　認識6年..初見面：在吃涼麵XD

山陀兒升級「超級颱風」！菲律賓1男騎車遭電死　5座機場關閉

聖母峰再長高了！　研究驚曝「這原因」：又多出50公尺

AV女優「在家裸體」兒子全看光！　她曝母子感情超好

以色列空襲不停！　黎巴嫩總理：數百萬人可能流離失所

女童被響尾蛇咬傷30小時「腿部嚴重發紫」　急打40瓶血清救命

美副總統辯論明早登場！華茲、范斯首度正面交鋒　90分鐘不關麥

報告：台灣、瓜地馬拉邦交穩固　但中國金錢攻勢威脅加深

2歲女童坐媽腿上遇車禍　安全帶纏脖被「彈出安全氣囊」殺死

山陀兒威力搶先看！襲菲律賓巴丹島災情曝　飛機被強風吹壞

6歲女童河邊游泳被拖走　警察在5m鱷魚腹中找到「牙齒和人骨」

2公費疫苗第1階段開打！疾管署：「陪打者可一起打新冠」免等11月

許瑋甯拚視后連莊！　《餘燼》對戲張震好自在「很有紳士風度」

《小姐不熙娣》惹爭議！網紅意外「被出櫃」控訴 　電視台急刪片段發聲

台積電漲15元收972　台股大漲165點來到22390點

快訊／山陀兒來硬要觀浪！高雄26人遭勸離　不聽勸最高罰25萬

曾害怕休息「憂被觀眾遺忘」　炎亞綸巴黎行親吐心聲

餓死又發育不全！高雄女嬰「火化沒骨灰」　嬤送最後一程：苦了妳

南部唯一沒颱風假！市民起床「1景象」秒讚黃敏惠：市長有擔當

近40公分超萌身高差！　美媒：等不及看CP3、溫班亞瑪空中接力

山陀兒升級「超級颱風」！菲律賓1男騎車遭電死　5座機場關閉

國際熱門新聞

即／日氣象廳：山陀兒穿台後「S型迴轉」再撲台！

男友愛愛太賣力　生殖器被撕下一塊肉

他嗑了迷幻蘑菇「揮斧頭自剁GG」

面試別說「這句話」　美女CEO曝：絕不錄用

飯店員工：台灣不是中國的　陸客氣炸退房

父欠15萬高利貸！26歲女被逼「賣身抵債」

空姐親曝3招「免費升等頭等艙」

川普譏賀錦麗「天生智障、精神障礙」！　共和黨人急切割

美股小漲　台積電ADR反跌2.42％

即／日本內閣總辭！　岸田文雄結束3年首相生涯

妻出軌戀上17歲學生　男淚崩：該怎麼辦

美媒：以色列特種部隊已進入黎巴嫩

俄連續襲烏克蘭9月無人機攻勢創紀錄

日YAMAHA社長遭女兒砍傷！宣布請辭

更多熱門

相關新聞

以色列夜襲敘利亞3死　包括知名主持人

以色列夜襲敘利亞3死　包括知名主持人

敘利亞阿拉伯通訊社（SANA）報導，在以色列針對該國首都大馬士革（Damascus）的空襲中，不幸造成3人喪命，其中包括一位知名的電視台女主持人。

美國將向中東「增派數千名」兵力

美國將向中東「增派數千名」兵力

剷除立即威脅！　以軍證實：對黎巴嫩南部展開「有限度行動」

剷除立即威脅！　以軍證實：對黎巴嫩南部展開「有限度行動」

美媒：以色列特種部隊已進入黎巴嫩

美媒：以色列特種部隊已進入黎巴嫩

即／山陀兒最強核心橫掃　高雄市明天停班課

即／山陀兒最強核心橫掃　高雄市明天停班課

關鍵字：

以色列黎巴嫩空襲撤離真主黨

讀者迴響

熱門新聞

快訊／明日7縣市風雨達停班課標準！氣象署最新預測出爐

即／山陀兒更肥大！升強颱90度鬼轉撞台

即／拖撞護欄「警所長慘死」！冷血女駕駛長相曝光

女毒蟲抓到了！所長遭拖行亡影片曝光

不斷更新／山陀兒蛇行穿台！全台停班課一次看

山陀兒登陸點第一擊可能很強　但有「好消息」

即／新北駕駛拖警撞護欄　警所長殉職

趙小僑宣佈「一家四口將暫離台灣」時間點曝光

14縣市「暴風圈侵襲率」破90%！　明日7縣市風雨達停班課標準

才交過兩任「女友口技超驚人」！原因崩潰

超市被搶光貨架剩1物　網：寧死也不屈

即／日氣象廳：山陀兒穿台後「S型迴轉」再撲台！

山陀兒襲台　全台停班停課一覽

吳慷仁轉發「我的祖國」賀十一國慶　微博罵聲一片

山陀兒今北轉加速「南部風雨最強時刻曝」　警報拖到周五解除

更多

最夯影音

更多

員旅意外卡在深山野嶺？　小編車宿喊：我要回家！

山陀兒龜速變胖挾強風豪雨撲台　台南、高雄、屏東1日停班停課

李多慧大巨蛋「最後一舞」　大跳SOLO全場粉絲嗨翻

小S二女兒Lily全英文VLOG　起床先檢查身材+拉筋..超自律！

山陀兒「明北轉直奔南部」掃全台　北東豪雨下到紫爆發白

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

琦郁解析新青安房市真相

琦郁解析新青安房市真相

跟著「琦郁房事悄悄話」，掌握新青安議題，避開投資陷阱，買房不踩雷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面