朝野週五和解飯盼化解總預算僵局　綠喊話藍白別預設前提

▲民進黨立委吳思瑤。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

面對總預算案卡關，行政院長卓榮泰釋出善意，上週主動拜會立法院長韓國瑜，而韓國瑜則將在本週五邀卓榮泰、藍綠白三黨團幹部共吃「和解飯」。對此，國民黨團設出底線，要求行政院檢討缺失，重新編足預算，而民進黨團幹事長吳思瑤強調，希望大家可以不設前提的談談，如果有先預定條件，就會讓會談先受限。

國民黨團首席副書記長王鴻薇指出，《原民禁伐補償條例》、健保點值及公糧收購等三項，都是上個會期通過的法案以及主決議，但是行政院在總預算中卻不理不睬，國民黨現在退回總預算不是要刪預算，而是要求重編預算、重新檢討，只要政院針對該三項缺失提出檢討、改進之道，國民黨都可以接受。

吳思瑤說，上週在立院院會的空檔，卓榮泰主動拜會韓國瑜，向韓國瑜請求一起來排除總預算卡關的困境，當下喝了非常溫暖的早安咖啡，席間卓榮泰也主動提及，希望能邀請各黨委員們餐敘、對話，且是近距離好好談談；韓國瑜也第一時間正面回應，很開心看到兩院院長都願意展現高度，一起具名邀請三黨黨鞭先坐下來談，這就是好的開始。

吳思瑤指出，希望讓對話與善意、讓溝通跟誠意來化解現在總預算被擋的僵局，希望既然坐下來談就是開誠布公，大家不要設定前提，預設一些很制約的條件，反而讓會談受限。