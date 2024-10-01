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新北「手機回收月」開跑　環保局：回收舊機可抽3C好禮

▲新北「手機回收月」開跑。（圖／新北市環保局提供）

▲每回收3支廢手機加碼1次抽獎機會，回收越多，抽獎機會越高。（圖／新北市環保局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

為向民眾推廣正確的手機回收觀念，新北市環保局配合環境部辦理「10月手機回收月」活動，10月1日起至31日止，民眾只要將舊手機拿到新北市各區清潔隊回收據點，就有機會抽到筆電、iPhone16、Samsung Galaxy S24等3C好禮，此外，於10月1日至9日期間回收者，再加碼送衛生紙，數量有限，送完為止，歡迎民眾踴躍參加。

環保局指出，妥善回收舊手機可將其轉化為其他電子產品的原料，實現資源的循環再利用，然而，許多民眾往往擔心個資外洩或不清楚回收據點，而選擇將廢手機閒置在家或隨意丟棄，這不僅對環境造成負擔，也浪費了珍貴的資源。

▲新北「手機回收月」開跑。（圖／新北市環保局提供）

▲活動期間將舊手機拿到新北市各區清潔隊回收據點，除有機會抽3C好禮外，10月1日至9日再加碼送衛生紙。

環保局表示，自2019年起，環境部將每年10月設立為全國手機回收月，以鼓勵民眾回收舊手機。在2023年的活動中，新北市環保局僅設立了1個回收據點，回收數量即超過1,600支。今年則擴大可至新北28區清潔隊回收據點回收，民眾在10月1日至31日間，每回收1支手機即可獲得1組抽獎序號，並在活動網站上登錄以取得抽獎資格，每人最多可登錄15組序號。此外，回收3支廢手機可額外獲得1次抽獎機會，回收越多，抽獎機會也越高。

環保局也在10月1日至9日期間加碼，只要在各區清潔隊回收據點回收舊手機，每回收1支便可獲贈1包環保衛生紙，數量有限，送完為止。詳情可至新北市環保局「新北市資源回收資訊網」活動專區查詢。

最後，環保局提醒大家回收手機的三個步驟：「檢」、「刪」、「排」。首先，定期檢視家中不再使用的手機；其次，在回收前自行刪除個資，以防個資外洩；最後，將廢手機交至清潔隊、通路賣場、電信業或手機品牌門市進行回收。環境部將於11月下旬抽出幸運得主，詳情可至「環境部資源循環署」網站或活動抽獎登錄網站：https://phonerec.com.tw/查詢。

▲新北「手機回收月」開跑。（圖／新北市環保局提供）

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