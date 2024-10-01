藝漾Still Young！新北鶯歌工商進修部廣設科師生聯展

▲新北市鶯歌工商進修部廣設科師生聯展，區長曾明華（右4）與受獎師生合影。（圖／新北市鶯歌區公所提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

鶯歌是享譽國際的陶都名城，為營造藝術氣息的洽公環境，新北市鶯歌區公所自2015年起善用所內空間，成立「鶯歌樂陶藝文走廊」，本次由「新北市立鶯歌高級工商職業學校」至公所展出「藝漾Still Young-鶯歌工商進修部廣設科22屆師生聯展」，展覽自即日起至2024年12月27日止。

鶯歌工商校長顏龍源表示，本次展覽以「無關年紀，只要擁有年輕活力的上進心，凡事皆可為」為主軸，展覽作品涵蓋多種藝術形式，本次展覽的作品是採用「膠彩臨創」的工法，以精細的工筆花鳥為主題，通過色色、暈染、勾勒等技法，展現出「膠彩繪畫」的獨特魅力。如展示的壓克力畫「孔雀」象徵幸運與快樂，而膠彩畫「牡丹」則寓意著花開富貴。學生們將豐富的想法巧妙的發揮在個人的畫作上，透過對色彩的精細觀察和敏銳度，展現獨特而生動的色彩效果。

▲鶯歌區長曾明華（左）致贈感謝狀予鶯歌工商校長顏龍源（右）。

此外，本屆進修部廣設科學員有一大亮點，皆來自不同背景，有達悟族的男孩、菲律賓辣妹姊姊、60多歲遊歷各國的大姐、在國外擔任大廚的大哥、70歲裁縫師阿嬤、尼泊爾來的媳婦、創意十足20歲的越南男孩等等，雖然世代不同，但擁有共同的目標，就是完成高中求學的夢想。

其中一位學員陳黃美花說道，「年紀稍長的我，能夠有幸在鶯歌工商進修部求學，是我的幸運，當我全心投入學習創作時，深刻的體會到藝術的美妙。」而另一位學員邱家君更是分享了她感人的故事，「3年前，我來到鶯歌工商進修部，希望完成我30幾年未完成的高中學歷，但計畫永遠趕不上變化，就在二年級末期，我突然生了一場大病，這也是我人生中最大的低潮—我左腳被截肢了！在這段艱難時期，老師和同學的鼓勵讓我逐漸克服困難，順利完成三年級所有的課業，如期參加畢業展。」

▲鶯歌區長曾明華（左）與高錦惠老師（右）一同完成玻璃彩繪。

鶯歌區長曾明華表示，鶯歌工商進修部致力於提供高品質的藝術教育，培養學生的創造力和藝術技能。相信每位學員都能在這裡找到屬於自己的藝術之路。「藝漾Still Young」展覽不僅展示了學生們的藝術才華，也傳遞了他們對藝術的熱愛與追求。誠摯邀請藝術愛好者前來參觀。

曾明華說，透過本次至鶯歌區公所的展出，發揚「三鶯文創整合計畫」對地方產業的創生及陶都藝術的發展，啟發參訪者對藝術的審美觀念，讓「藝漾Still Young」的力量融入鶯歌在地居民的生活中。歡迎對藝術有興趣的朋友，可以在12月27日前鶯歌區公所上班日至樂陶藝文廊區1-3樓自由參訪。