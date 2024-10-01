新北金山贈敬老禮券慶重陽　劉昌松：流感疫苗施打顧健康

▲新北市金山區長劉昌松（右1）致贈重陽敬老禮券。（圖／新北市金山區公所提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

重陽節將至，以往新北市金山區公所循例皆會舉辦重陽敬老餐會與長輩歡度佳節，今年為方便長輩享受福利，金山區公所特別準備「重陽敬老禮券」，對長輩的辛勤付出致上崇高的敬意。另外，金山區公所為照顧長輩的健康，今年同樣結合金山衛生所宣導流感疫苗施打，並在10月1日、2日、3日、4日、7日間於金山區藝文暨老人活動中心2樓另設免費流感疫苗及新冠疫苗接種站，請長輩盡速完成接種，以獲得保護力。

金山區長劉昌松表示，考量往年餐會長輩安全及參與不易的問題，改為致贈重陽敬老禮券，傳遞公所誠摯的心意。自9月30日至10月4日連續5天於金山區公所發放，為了減少長輩的等候時間，規劃分批分流的領取方式，方便長輩順利領取禮券，敬老禮券可以添購多樣的日常生活用品，使用上既彈性又方便，誠摯的心意祝福長輩松柏長青、福泰康寧。

▲現場長輩排隊領取重陽敬老禮券。

金山區公所表示，為照顧長輩的健康，今年同樣結合金山衛生所宣導流感疫苗施打，並在10月1日、2日、3日、4日、7日間於金山區藝文暨老人活動中心2樓另設免費流感疫苗及新冠疫苗接種站，請長輩盡速完成接種，以獲得保護力。

另外，通知單已於9月18日寄出，請長輩依各里安排時段領取，未能於9月30日至10月4日領取重陽禮券的長輩別擔心，也可以在10月7日至11月8日上班日期間，於上午8時30分至中午12時、下午1時30分至4時30分攜帶身分證明文件正本、印章及通知單至公所1樓社會人文課櫃台領取。九九重陽敬老節，祝福長輩平安健康、幸福長久。

因應山陀兒颱風來襲，如重陽禮券發放日遇到颱風停班，當日將暫停發放；倘受颱風影響風雨較大，長輩可以在10月7日至11月8日上班日期間領取。

▲長輩開心拿著重陽敬老禮券。