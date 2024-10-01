山陀兒颱風轉北進逼　侯友宜全力備戰：提前整備防颱

▲山陀兒颱風轉北進逼，侯友宜指示全力備戰。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府表示，依據氣象署與新北市天氣團隊的氣象情資研判，中颱山陀兒目前位於新北市南方約500公里海面上，以每小時6公里速度，向西北西轉北北西方向移動，7級暴風半徑為200公里，預估1日北轉後將朝東北部海面緩慢移動，強度逐漸增強，可能對新北市帶來劇烈風雨。新北市災害應變中心已於9月30日12時成立三級開設。

副市長朱惕之於9月30日上午10時主持召開颱風整備會議時，檢視市府各局處及公所防災整備工作是否落實完成。侯友宜市長隨即於18時30分親自主持召開第1次工作會議，聽取氣象團隊分析，評估本次颱風可能對新北市帶來劇烈風雨，且石門水庫已開始調節性放水，要求市府團隊做好萬全準備。

針對各項情資研判可能發生積淹水之大漢溪沿岸及北海岸地區、易發生坡地災害之土石流及大規模崩塌潛勢地區、易致災之台2線、台9甲線等重要道路及市府在建、破堤、捷運工區等工程，加強各項搶災機具預置作為，並提前規劃土石流潛勢區及易成孤島地區之預防性疏散撤離及避難弱勢之收容安置，另因應強陣風提前執行沿海地區之觀浪勸離及漁船漁工安置工作，各行政區也將視風雨狀況申請國軍單位預置兵力協助搶災。

侯友宜呼籲，本市高灘地委外停車場自1日上午9時起只出不進，並開放水門周邊部分道路紅黃線停車，請各位市民朋友配合新北市府各項管制措施，並務必提前做好防颱準備，切勿前往山區、海邊等易致生災害之地點，以維自身安全。相關資訊請至臉書「我的新北市」、LINE「新北市政府」及「新北災訊E點通」查詢，市府將隨時更新動態。