人妻出軌小王！狂開房怨隔音差「害我不敢叫」　綠帽夫崩潰怒告

▲人妻出軌小王，開房怨隔音差「害我不敢叫」，綠帽夫怒告求償。（圖／翻攝自免費圖庫pexels）

記者趙蔡州／綜合報導

台北市一名林姓男子指控，他的妻子長期跟小學同學陳姓男子互傳「那天隔音不好，害我不敢叫出來」、「每天都可以來一次」等鹹濕訊息，甚至經常一起出門約會上床，儘管妻子在婚外情曝光後的2個月就因故過世，他仍決定提告陳男。士林地院審理後，判處陳男須賠償林男30萬元，可上訴。

根據判決書指出，林男指控，陳男跟他的羅姓妻子是小學同學，兩人在2022年8月至2023年3月期間發生婚外情，經常透過LINE互傳「那天隔音不好，害我不敢叫出來」、「用粗X打小屁股喔」、「每天都可以來一次」、「改天我會加倍讓飛上天去」等鹹濕訊息。

林男還說，兩人除了聊色外，還會互傳男性生殖器、濕潤女性內褲等照片，以及男性生殖器、濕潤女性內褲等照片，甚至經常相約出遊、上床，嚴重侵害他的配偶權，儘管妻子在婚外情曝光後的2個月就因故過世，他仍決定提告陳男並求償50萬元精神撫慰金。

士林地院法官認為，儘管陳男辯稱2人只是單純網路聊天，聊到一些比較興奮的事情，才會傳生殖器給對方，並未實際性交，但根據陳、羅LINE的訊息內容， 2人互動明顯已逾越單純聊天、幻想之程度，認定2人確實有發生性關係，2人行為已嚴重侵害林男配偶權，判處陳男須賠償林男30萬元，可上訴。