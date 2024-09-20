綠帽男怒控前妻外遇啪啪3次　小王喊冤：她每天都有回家

記者黃翊婷／台北報導

男子阿峰（化名）控訴，前妻在婚姻關係存續期間與阿財（化名）發生婚外情，甚至坦承有過3次性行為，憤而決定對阿財提告求償40萬元。雖然阿財矢口否認並強調自己不知情、女方每天都有回家，但沒有獲得法官採信，日前被判應賠償阿峰20萬元較為適當。

▲阿峰的前妻在離婚之後坦承外遇。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

阿峰在判決書中主張，離婚前3個月，他無意間發現前妻在婚姻關係存續期間與阿財發生婚外情，離婚13天之後，他打電話質問阿財，阿財坦承兩人為同居關係；過了5天他當面詢問前妻，前妻沒有否認外遇，甚至說出曾與阿財發生3次性行為、有拿到高額金錢給付等話，讓他無法接受，憤而決定對阿財提告求償40萬元。

阿財則辯稱，阿峰的前妻是做陪酒工作，還自稱是單身，他在不知情的情況下答應交往，後來知道女方已婚，嚇了一大跳，兩人沒有發生過性行為，而且當時女方每天都有回家，他無意破壞別人的家庭、傷害阿峰；此外，阿峰之所以會離婚，與他們夫妻之間的私人因素有關，和他沒有關係。

不過，士林地院法官認為，阿財雖然辯稱交往之初不知道女方已婚，但他在知曉女方的身分之後，仍繼續以男女朋友關係交往，顯然已經踰矩，考量到錄音證據中他與女方皆承認曾發生性行為，最終不採信他的說詞，並判他應賠償阿峰20萬元較為適當，全案仍可上訴。