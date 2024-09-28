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社會 社會焦點 保障人權

妻外遇牌友自認愛玩「已婚身分有太多不便」　夫見1幕更崩潰

記者黃翊婷／新北報導

人妻小美（化名）被指控與打麻將結識的牌友阿強（化名）發生婚外情，面對丈夫質問，她還回答「是我自己太想玩，愛玩」、「已婚身分有太多不方便」，甚至當著丈夫的面與阿強出門約會，因而挨告。雖然小美和阿強均矢口否認有不正當交往關係，但新北地院法官沒有採信，日前判兩人應賠償丈夫25萬元較為適當。

▲▼女子、女人、女性、性行為、性愛、上床。（示意圖／CFP）

▲丈夫控訴妻子小美外遇牌友。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

丈夫在判決書中主張，妻子小美與阿強是在私人麻將會所結識，自去年4月起妻子態度丕變，外出過夜的狀況變多，阿強甚至當著他的面前來接妻子出門約會，後來他忍不住質問妻子，妻子才坦承已經與阿強交往2個多月，期間曾一起吃飯、出遊、上摩鐵過夜，甚至發生性行為。

丈夫控訴，妻子與阿強拍過裸背床照，平時對話內容曖昧、具有性暗示，妻子還說過「我的心已不在」、「是我自己太想玩，愛玩」、「已婚身分有太多不方便」等話，讓他無法接受，憤而決定對兩人提告求償100萬元。

小美則辯稱，丈夫出示的證據都是以不當手法取得，她與阿強只是偶爾會傳曖昧、逗趣的訊息，平時聊天都在打鬧、開玩笑，絕無踰矩。阿強也表示，對話證據看不出日期、內容不完整，照片也只有背影或戴口罩遮蔽，根本無法證明與他和小美有關。

不過，新北地院法官認為，對話紀錄都是從小美的手機中取得，小美曾向阿強表明，如果丈夫不願意放手，就會訴請離婚，可見阿強早就知道女方已婚的身分；此外，丈夫曾當面質疑兩人的關係不單純，他們也沒有否認，這部分有當天的錄影光碟為證。

法官表示，小美和阿強雖然主張丈夫提出的資料不完整或與事實有出入，卻又拿不出完整的對話紀錄自證清白，僅憑空言反駁，難認已善盡舉證責任，因此不採信他們的說詞，考量到目前尚無明確證據證明兩人曾發性行為，最終判他們應賠償丈夫25萬元較為適當，全案仍可上訴。

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