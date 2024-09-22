色人妻結婚不到2年就出軌！被同事性能力嚇到：第一次濕成這樣

▲高雄羅姓人妻結婚不到2年就出軌。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



記者柯振中／綜合報導

高雄市一名羅姓人妻結婚不久，立即與公司的男同事發生婚外情，2人的行為十分大膽，羅女更是嬌喊「第一次濕成這樣」，對話十分露骨。羅女挨告後被判賠25萬元，上訴後又被高院駁回，全案確定。

根據判決書內容，羅女與蘇姓丈夫2021年間結婚，婚後同住在蘇男購買的房子當中，並且育有一名未成年子女。怎料結婚不到2年，羅女竟與同事阿宏（化名）有染，2人不但相約「在後面放鞋子的地方」發生關係，羅女更是十分大膽，坦言「我有嚇到，第一次濕成這樣」。

除此以外，2人時常透過通訊軟體打情罵俏，羅女更想要讓阿宏「累死」，並且帶著阿宏住進蘇男購買的房子當中，行為十分大膽。

▲高雄羅姓人妻結婚不到2年就出軌。（示意圖／免費圖庫Pexels）



羅女外遇的行為被抓包，被丈夫一狀告上法院。她則對此辯稱，是因為丈夫婚前曾與罹患愛滋病的同性友人有染，讓她耿耿於懷，實在沒有辦法放下，對於丈夫的性向心有芥蒂，又沒辦法順利離婚。

後來羅女才與阿宏商討，假裝發送曖昧訊息，製造她出軌的假象，想逼迫丈夫同意離婚，但實際上2人只是一般同事，並無發生性行為，也沒有侵害配偶權的行為。

不過，高雄地院審理後，並不採信羅女的說法，一審判羅女須賠25萬元。羅女對於判決不服、提起上訴，經過審理後被高雄高分院駁回，全案確定。