世新大學提升校園環境　為學生新建教學、實習、展演與友善空間

▲ 世新大學新建專業空間「圓桌影音播客直播間」，夜間可切換光源色彩。（圖／世新大學提供）

生活中心／台北報導

每年用心追求創新教學與專業學習環境的世新大學，新（113）學年為師生大幅提升校園軟硬體設備，貫徹「數位傳播貫穿各學門，數據智能結合各專業」的辦學特色，新建改造7處多用途攝影棚，落實永續治理及應變韌性，翻新舍我樓、通識大樓等教學大樓教室，導入通用設計精神改善側門，修繕新穎操場跑道等運動設施，改善停車場鋪面與照明，並落成啟用新苑宿舍，讓眾多師生重返校園時，有了煥然一新的感受。

在新建專業空間中，最引人注目的要算是「圓桌影音播客直播間」了，不僅位於世新大學校園的中心位置，人來人往的言論廣場上，也兼具教學、實習與展演等多重功能，以時下最受年輕世代歡迎的Podcast出發，圓桌的設計可以同時6人在線影音直播，且能即時進行畫面切換，完全同步國際Podcast趨勢與發展。白天時間使用，強調自然光照、觀眾互動，夜間使用也配有室內與室外LED光源，可依照使用情境切換色彩，未來將產生更多聲音的延伸內容與活動，不僅是全媒體人才的實習空間，也可做為管理學院、人文社會學院、法律學院師生，培養、實踐口語表達與訪問能力的全新場域。

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▲ 「圓桌影音播客直播間」設計可以同時6人在線影音直播。

為了連結學生在校學習與進入業界的專業能力，世新大學持續創造「畢業即就業」的實務機會與校園環境，軟硬體資源規格和更新速度皆看齊業界，新學期還規劃有多功能實景棚、綠幕教學攝影棚、多機作業節目棚、直播串流綠幕棚、直播串流實景棚等，遍布圖書館、大禮堂、管理學院大樓與全媒體大樓。專業且多元的教學設備，讓校內19個學系的學生能將理論與實務結合，把專業所學結合多元創意實現為影音作品，透過社群媒體傳播至世界各地，展現無遠弗屆的跨域影響力。

不論是學生最常使用的課堂教室，還是休閒運動的操場跑道，再到通勤生活必需的停車場，註冊、繳費的行政大樓穿堂，通通趁著暑假期間修繕翻新。校園內還有一處設施的改建便利了許多人，就是串聯起世新大學主校區與管理學院大樓動線的「側門」，位於智能攝製基地、傳播大廈與銓敘部之間的側門，以通用設計精神建構為自動門，並加裝遮雨棚頂，可使用學生證、職員證感應通過，更加完善了世新大學的無障礙校園環境。

▲ 世新大學側門導入通用設計精神改造，完善無障礙校園環境。

全新落成啟用的新苑宿舍，也以安心的管理系統、優良的居住環境、舒適的公共開放空間、簡潔自然的設計品味，成為許多學生與家長的住宿首選，再加上校內其他宿舍的多元選擇，學生與家長可依據地理位置、房間類型以及生活便利性等因素，找到符合自身情況與需求的住宿標的。世新大學校長陳清河表示，世新以頂尖設備、特色辦學品質與優秀人才培育等卓越成果聞名國際，為學生營造友善校園、專業空間的投入從未間斷，除了感謝相關單位的辛勞外，也提醒師生校內尚有廣電大樓拆除改建等多項工程尚在進行，務必做好職安、工安及公共安全的風險意識，一同安全的期待完工建設的校園風景。