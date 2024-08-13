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世新大學英語系貫穿無限競爭力！結合傳播、賦能AI培育領航人才

圖一：世新大學英語暨傳播應用學系的畢業公演已成為年度盛事。（圖／世新大學提供）

▲ 世新大學英語暨傳播應用學系的畢業公演已成為年度盛事。（圖／世新大學提供，下同）

生活中心／台北報導

隨著全球化及科技化的快速進步和衝擊，世界已然以英語為核心形塑成一個地球村，世新大學英語暨傳播應用學系（簡稱世新英語系）一向認為語言與傳播關係密切，不論國際傳播或廣告行銷均需藉重於英語精湛的表達力，為學生規劃一系列符合未來職場跨域人才需求的課程，結合傳播、賦能AI等專業知識及實務內容，積極培育外語傳播領航人才，比起他校外文系學生更具競爭力！

圖二：世新大學英語暨傳播應用學系學生透過專業所學發展出獨特且具有吸引力的教學方法。（圖／世新大學提供）

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▲ 世新大學英語暨傳播應用學系學生透過專業所學發展出獨特且具有吸引力的教學方法。

面對全球化趨勢，當代學生必須擴展眼界，世新英語系是全台唯一結合英語專業知識與傳媒特色跨域課程的學系，課程發展重點與特色在於提昇學生專業英語溝通及協調能力，並將其應用於傳播相關領域，以「國際新聞英文」為例，透過課堂的翻譯習作與新聞採訪報導，增進新聞英文翻譯的流暢性及精準性，以及學到新聞採訪和寫作的基本要領。

近年更已融合生成式AI技術開課，由世新英語系主任陳建龍講授的「西洋文學AIPRM劇本創作」，選取希臘神話、聖經故事、英美文學名著，藉由文本敘述書寫AI指令，產生人物照或3D圖樣，進而創作短影音劇本，使英語專業的學生具備相當程度的AI提詞指令能力，並熟悉面向英語使用者的生成式AI工具的趨勢，特別是在敘事劇本創作領域。

圖三：世新大學英語暨傳播應用學系主任陳建龍講授生成式AI技術課程。（圖／世新大學提供）

▲ 世新大學英語暨傳播應用學系主任陳建龍講授生成式AI技術課程。

陳建龍指出，好的劇本是來自古典文學的底蘊，AIPRM這類ChatGPT實用的擴充插件功能就像「催化劑」一樣，能幫助人文社會學院的學生，將故事跟人物「躍然紙上，不再躲在文字裡」，進一步強化學生英語與傳播應用能力。世新英語系為落實辦學宗旨，除了以文學研究、語言教學及翻譯應用為基礎，並積極鼓勵學生修習其他傳播領域的技能與知識。學生不僅可透過開放給全校的傳播學院「全媒體學程」，包含「新。聞之間」及「全媒體播報實作」等特色課程，修滿12學分即可取得學程證書，為英語與傳播結合實力掛保證。

跨域課程還有，「英語辯論」課程藉由不同主題及國際情勢，引導學生設計辯論題材，「商用英文與溝通」課程使學生熟悉在商業界議價、談判溝通及協調之英語專業詞彙及相關規範，廣告行銷亦為此課程的傳播亮點。「英語教學教材教法」課程則設計納入氣候變遷、全球暖化、永續發展等全球性議題，並以Podcast或錄影方式製作教材影片，讓英語教學跳脫傳統框架並接軌時代，打造創新教學模式。並與世新廣播電台合作，製作英語廣播節目「E-Radio」，以提昇學習成效。

圖四：世新大學英語暨傳播應用學系學生富有國際移動力，以自身經驗分享到法國交換經驗。（圖／世新大學提供）

▲ 世新大學英語暨傳播應用學系學生富有國際移動力，以自身經驗分享到法國交換經驗。

側重國際移動力的世新英語系學生，也善用世新大學世界各地姊妹校的交流學習機會與資源，每學年皆透過校內「赴國外交換生計畫」甄選出優秀外語人才，今夏體育盛事「巴黎奧運」更令法國成為交換熱點之一，像是前往法國最大的大學「里爾大學」交換半年的英語四甲傅少祺，剛接受系上YouTube專訪，分享申請這所法語世界最重要、最頂尖大學之一的面試手續、學生簽證申辦等技巧與經驗，他也分享了變身學霸、玩遍歐洲等交換生的樂趣日常，鼓勵學弟妹把握世新的豐富資源，千萬不要錯過這樣的學習機會。

世新英語系是全台唯一結合英美文學、語言及傳播應用的學系，系主任陳建龍鼓勵學生，不論是學哪一種專業，最後一定會著重於如何應用，「當你用了才能融貫一氣，當你用了才會跟上世界潮流，也只有當你用了才知道你的強項在哪裡。」他也期許選擇世新大學英語暨傳播應用學系的每一位學生，活用這獨特且唯一的跨域傳播力，面對未來能有更充分的準備與實力迎戰。

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