延攬優秀師資、開創AI課程　世新大學特色教育創新保品質

▲ 世新大學持續延攬專業、新技術人才師資，左至右為廣電系副教授宋修聖、教授張智仁、傳管系助理教授鄧婷婷。（圖／世新大學提供，下同）

生活中心／台北報導

擁有眾多招牌科系的世新大學，長年在各項大學評比中名列前茅，以「數位傳播貫穿各學門、數據智能結合各專業」的辦學特色，深受學生、家長與企業肯定。世新大學校長陳清河感謝各界支持並指出，透過堅持精緻的教學環境、投資高端軟硬體設備，以及持續引進大量專業新技術人才師資等機制，才能滿足世新學生多元的學習需求與積累經驗，也讓世新大學維持領先創新、保證教學品質與穩固世新人才的未來發展。

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▲ 世新大學全新落成新苑宿舍，提供多元住宿環境讓學生、家長選擇。

113學年一上路，世新大學已新增聘任10多名專任教師，多位獲得國內外專業大獎肯定，其中包括經手過《怪奇物語》、《千萬別抬頭》、《西城故事》、《正義聯盟》等多部大片的好萊塢資深電影視覺特效總監張智仁，與4座廣播金鐘獎得主宋修聖等人，也有世新培育的產學跨領域專家，像是世新行管博士鄧婷婷等人，將分別任職於廣播電視電影學系、公共關係暨廣告學系、傳播管理學系與數位多媒體設計學系，透過課程將豐富的國際、產業經歷及專業知識傳授予學生。

▲ 世新大學推動「AI五哩路」計畫，將生成式AI技術融入19個學系課程。

在打造專業學習環境方面，世新大學也持續保持領先，相繼建設LVS智能攝製基地和全媒體大樓，新學期前夕，新苑宿舍全新完工，更將各棟教學大樓的黑板、地板、洗手間與天花板更新，修護操場跑道、改善停車場鋪面與照明，新建改造言論廣場影音播客直播間、圖書館擴增實景與虛擬攝影棚，並提升全校資通訊環境與電腦教室的軟硬體設備。而持續推動的「AI五哩路」計畫，將生成式AI技術融入19個學系的課程中，加速學生掌握AI科技與工具，以製作出引領時代創新的AI內容作品。

多年來，世新大學以特色優勢不斷超越國立大學，辦學成果有目共睹，今年升大學最後一個大型管道分發入學（8）月中放榜，世新大學滿招「零缺額」，招生率達成100%，是少子化下國內少數的滿招私校。今（2024）年也陸續榮獲《遠見雜誌》調查的「校長互評總體競爭力排名」，成為「社會科學、新聞學及圖書資訊」領域，與政大、台大齊名的前三強學校，勇奪全國私校第一！在104人力銀行調查的《大學品牌力》報告中，獲得「大眾傳播學群」全國第一的肯定，創下18個學群中唯一由私校奪冠的紀錄，遙遙領先受評比的120所公私立大學！

▲ 世新大學以特色優勢不斷超越國立大學，辦學成果有目共睹。