科幻影集使用世新智能棚拍攝　導演、男神演員：世新學生很幸福

▲ 世新大學LVS智能攝製基地舉辦《Q18量子預言》校園座談會。（圖／世新大學提供）

生活中心／台北報導

世新大學今（20）日在LVS智能攝製基地舉辦了《Q18量子預言》校園座談會，這部開創臺灣科幻影集新境界的作品將於下週迎來大結局！本次座談會邀請了導演周美玲及主要演員炎亞綸、石知田、劉修甫重返世新大學，進行唯一一次的校園宣傳活動。

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▲ 世新校友、結果娛樂營運長蔡妃喬（左）擔任座談會主持人，邀請世新大學新聞傳播學院院長蘇建州（右）致詞。（圖／世新大學提供）《Q18量子預言》）

座談會中，同為世新校友的結果娛樂營運長蔡妃喬擔任主持人，主創團隊與世新圖文傳播學系助理教授鄭旭峰等近百名師生展開交流，深入探討虛擬製作模式、AI傳播科技與影視產業文化等專業內容。擁有眾多粉絲的炎亞綸與石知田也分享了在LVS智能攝製基地拍攝的實務經驗，並紛紛表示「世新學生很幸福」，能夠在校園內使用頂尖一流的設備，實際操作引領業界的虛擬製作流程。

▲ 近百名世新師生與《Q18量子預言》劇組深入探討虛擬製作模式、AI傳播科技與影視產業文化。（圖／世新大學提供）

世新大學新聞傳播學院院長蘇建州表示，世新長期致力於培育具有跨領域整合能力的影視人才，此次座談會提供學生們直接接觸優秀影劇作品的機會，從中激發他們對影視藝術的興趣與熱情，並進一步提高他們對影劇製作背後技術與創意過程的理解，也期待未來校內外合作創造更多可能性。

《Q18量子預言》是一部兼具科幻與哲學思考的影劇，自首播以來便在觀眾中掀起熱潮，包括如何將量子糾纏等概念融入劇情，以及挑戰與創新的背後故事，主創團隊也分享了他們為角色所做的努力與準備，並回答了在場學生的各種提問。世新大學將持續致力於推動影視文化與傳播科技應用發展，並鼓勵更多學生參與創意產業的探索與實踐，連結學界與產業，共創美好的影視未來。

▲ 《Q18量子預言》劇中大量虛擬畫面於世新大學智能攝製基地拍攝。（圖／《Q18量子預言》）