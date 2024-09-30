美對台提供史上最大軍援　陸國台辦批民進黨：讓台灣日益兵凶戰危

▲ 大陸國台辦發言人陳斌華 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

美國政府日前宣佈台灣提供價值約5.67億美元的軍事援助（約新台幣181.3億元，這也是迄今最大的此類援助計畫。對此，大陸國台辦發言人陳斌華今（30）日則再次痛批民進黨向外部勢力求援，只會讓台海日益「兵凶戰危」，向美國買再多武器，「都抵擋不了我們粉碎『台獨圖謀』」。

陳斌華指出，「我們堅決反對美國與台灣開展任何形式的軍事聯繫，堅決反對美國向中國台灣地區提供武器。」美方在中美三個聯合公報中，就台灣問題作出過嚴肅承諾，但美方所作所為是在助長鼓勵「台獨」冒險行徑，是在破壞台海地區和平穩定。

陳斌華重申，敦促美方切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，停止武裝台灣，停止向「台獨」勢力發出任何錯誤信號。

陳斌華表示，民進黨上台以來，頑固堅持「台獨」分裂立場，為謀求「台獨」分裂，向外部勢力獻媚求援。「民進黨當局窮兵黷武，不會給台灣帶來安全，只會讓台灣日益兵凶戰危。」

最後，陳斌華強調，「正告民進黨當局，無論從美國討來多少武器，都動搖不了我們解決台灣問題、完成國家統一的堅定意志，都抵擋不了我們粉碎『台獨圖謀』、維護國家主權的強大能力。」

▲中國大陸外交部新發言人林劍 。（圖／翻攝 北京日報）

根據美國媒體20日報導，美國正處於向台灣提供近5.67億美元軍援的最後階段，五角大廈還在擬定對台第3批援助，政府計劃在1月任期結束前完成。

大陸外交部發言人林劍今天也表示，美方再次向台灣提供武器，已經嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報，特別是「八·一七」公報。實際上是為賴清德和民進黨當局頑固推行「台獨」、挑釁一個中國原則撐腰打氣。

林劍稱，這再次證明，當前台海和平穩定面臨的最大威脅、對台海現狀的最大破壞，就是「台獨」勢力分裂活動和以美國為首的外部勢力對其的縱容支持。

林劍指出，「台獨」是死路一條，美國執意以武助「獨」，必將引火燒身，自食惡果。敦促美方切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，停止以任何方式武裝台灣。