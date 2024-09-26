陸委會：金馬陸客數量成長緩慢　「十一」有望增加但也不會爆多

▲陸客赴馬祖旅遊。（圖／馬祖民眾提供）



記者蔡紹堅／台北報導

中國大陸「十一」長假將至，國台辦發言人朱鳳蓮25日稱，馬祖有望迎來一波陸客旅遊高峰。對此，陸委會發言人梁文傑表示，就目前的數據，來馬祖的陸客數量與疫情前仍有很大差距，「十一」期間預期將收到較多自由行的申請，但數量也不會到「爆多」。

梁文傑在例行記者會上提到，截至9月25日，到馬祖旅遊的大陸團客，申請數為48人、實際入境17人；自由行申請人數是223人、實際入境94人，共111人；金門的部分，截至9月25日，申請的大陸團客為22人，實際入境22人；申請個人旅遊共27人，實際入境的是26人，共48人。

梁文傑指出，從數據上看，跟疫情之前還是差非常多，不管是速度、人數都成長的太過緩慢，目前的進展不如人意。

對於大陸「十一」長假期間，金馬是否有機會迎來陸客旅遊的高峰，梁文傑說，他們確實預期會有比較多人到馬祖，因為馬祖已經公告可以申請自由行，預期會接到比較多申請，但數量也不會到「爆多」。

另外，關於平潭航線是否復航，梁文傑強調，兩岸的海上客運容易受季節、天候等因素影響，過去有定期航班時，常常是訂了票卻無法開航，且至目前為止，大陸都沒有開放陸客來台旅遊，所以根本沒有旅運需求。

梁文傑還說，現在既有的飛機航班與小三通航班都還有很大的空間，所以還是要看平潭航線的需求在哪，「不是你這個公司想要經營，就一定要讓你經營，不是這樣子的，我們還是要看自己的旅運需求。」

▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

