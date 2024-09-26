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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陸拘涉詐台人「沒通報」　陸委會：造成媒體揣測、家屬擔心

▲▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者蔡紹堅／台北報導

台灣22歲郭姓男子涉嫌在大陸詐騙被拘，但大陸官方卻未依兩岸協議通報我方，一直到媒體報導後才出面說明。陸委會發言人梁文傑26日表示，2016年520之後，兩岸協議的執行就受到陸方以政治因素干擾，希望陸方能依照當初的協議，積極推動相關業務。

梁文傑在例行記者會上提到，郭男赴大陸失聯將近一個月，但應該早在9月初就被拘禁，由於陸方沒有主動通報，造成家屬擔心、媒體揣測，「所以通報是有必要的，可以讓雙方有比較正確的訊息。」

梁文傑指出，國台辦25日的說法，直白的說，就是硬要跟政治掛鉤，這不是我方所樂見的。

▼郭男失聯近一個月，陸方才證實他因涉詐被拘。（圖／翻攝推特）

▲▼台灣男大生赴上海失聯　海基會去函海協會協尋。（圖／翻攝推特）

梁文傑坦言，從2016年5月20日（蔡英文就任總統）之後，兩岸協議的執行就受到陸方以政治因素干擾，確實有一定的影響，「希望陸方能依照當初的協議，積極推動相關業務。」

國台辦發言人朱鳳蓮25日在記者會上說，郭男8月27日抵達大陸之後，涉嫌在多地實施詐騙犯罪行為，被有關部門依法調查，目前案件正在偵辦中，「大陸有關方面嚴格依法辦案，依法保障其合法權益。」

對於陸方未依照兩岸協議向台灣通報郭男的情況，朱鳳蓮說，依法打擊各類違法犯罪活動，積極維護兩岸同胞生命財產安全和合法權益，是大陸一貫的態度，「兩岸協議執行受到影響的原因眾所周知。」

根據政府對「海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議」的統計，2009年6月底至2024年4月底，「人身自由受限制通報」方面，我方共通報8516件次、陸方共通報8123件次。

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