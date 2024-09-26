「美援台當提款機」軍火發霉過期　陸國防部諷：把民進黨當冤大頭

▲ 大陸國防部發言人張曉剛大校 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

中國大陸國防部今（26）日舉行例行記者會，多數媒體提問圍繞，美對台多次軍售以及援助軍武出現發霉過期等問題，包括今年起我軍大幅採購各類型無人機，主要用於城鎮戰場監偵與攻擊任務。對此，中國大陸國防部也回應，買再多武器也改變不了「台獨」必亡的宿命，美國對台傾銷過期陳舊的庫存武器，只是把民進黨當冤大頭、提款機。

中國大陸國防部新聞發言人張曉剛大校今回應，民進黨頑固堅持「台獨」立場，罔顧民意、胡作非為，在窮兵黷武的道路上越走越遠，勞民傷財的勾當越做越多，給台灣民眾帶來的不是安全而是危險，一步步把台灣推向兵凶戰危的險境。

張曉剛強調，「我們正告民進黨當局，多行不義必自斃，買再多武器都改變不了『台獨』必亡的宿命。解放軍有足夠的能力粉碎一切『台獨』分裂圖謀，捍衛國家主權和領土完整。」

另，有媒體提問，「台灣從美國購買的首架F-16V預計9月底出廠交付。美國在台協會台北辦事處處長近日稱，不排除未來美台開展武器聯合生產的可能性。但有媒體披露，美國援助台灣的武器中發現大量發霉防彈衣和過期彈藥。」

張曉剛表示，美對台軍售或開展武器聯合生產活動，絕不是為了「保台」，而是把民進黨當局當「冤大頭」、把台灣當「提款機」，對台傾銷過期陳舊的庫存武器，養肥自己的軍工復合體。

張曉剛再次正告民進黨，「棋子」終將是「棄子」，迎合美方禍台害台難逃歷史和法律的嚴懲。解放軍將採取一切必要措施，堅決挫敗任何「台獨」分裂圖謀和外部勢力干涉。

張曉剛指出，我們堅決反對美國同中國台灣開展任何形式的官方往來和軍事聯繫。當前台海和平穩定的最大威脅，是「台獨」分裂活動及外部勢力的縱容支持。