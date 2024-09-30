山陀兒恐將帶來豪大雨　 台電南投區處提醒用電安全、停電通報

▲今年凱米颱風侵襲期間，強風豪雨一度造成南投縣逾4萬戶停電 。（圖／資料畫面，台電南投區處提供）

記者高堂堯／南投報導

山陀兒颱風來勢洶洶，台電南投區營業處提醒民眾做好防颱準備，尤其是抽水站等不能停電的相關單位或設備，請及早自備發電機或不斷電設備；若發生停電事故，請民眾多加使用APP或網路通報及查詢停復電資訊，或電洽1911客服專線。

台電南投區處表示，颱風期間經常發生樹枝或招牌遭強風吹落破壞配電設備導致停電，或大樓地下配電室淹水影響搶修，請民眾加強防範地下室淹水、加強固定招牌看板、取下懸掛物及修剪樹枝，如遇電線掉落與外露時，請立即通知台電處理，切勿自行撿拾或碰觸，避免觸電；家中常用如抽水馬達、飲水機等設備電源，如遇停水時應將電源關閉，以維安全。

台電強調，配電自動化系統可即時監測各主要配電線路是否發生異常，若民眾家中與附近住戶皆停電，台電即會立即派員搶修；復電程序將採「供電樞紐變電所→主幹線→分歧線」的原則來進行，不過搶修進度仍會受到停電範圍、交通路況、風雨情況等因素影響，請民眾多加體諒。

若附近住戶大多有電，只有零星幾戶停電，民眾可透過台灣電力APP或台電公司網站（https://www.taipower.com.tw）於颱風期間所設「颱風停復電資訊」專區，輸入停電地址、停電狀況等，可馬上查詢或通報停電資訊，若不便使用網路，台電亦提供1911客服專線，或可撥打南投區處（049）2350101電話通報。