中颱山陀兒觸陸！台北市中心天空出現「霓虹」　網友驚呼：超美

▲網友在台北市中心捕捉到霓虹。（圖／讀者保羅授權提供，請勿隨意翻攝，以免侵權）

記者蔡玟君／台北報導

中颱山陀兒暴風圈已碰觸恆春半島，屏東、台東進入暴風圈範圍，預估越晚風雨越強。今（30）傍晚下班時間，就有民眾在台北市中心捕捉到「霓虹」現象，整片天空更呈現淡紫色彩，直呼超美。

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▲也有民眾在公司頂樓捕捉到完整彩虹。（圖／讀者蔡小姐提供，請勿隨意翻攝，以免侵權）

受到山陀兒颱風影響，台北今天不時降下強陣雨，至下班時間雨勢稍歇，但天空卻呈現淡紫色彩，更有多名網友發現窗外出現「霓虹」現象，更興奮在頂樓拍到完整半圓形彩虹高掛天際的景象。

▲山陀兒颱風預估周三於高雄－屏東間登陸。（圖／翻攝台灣颱風論壇｜天氣特急臉書）

不過氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」就示警，山陀兒直攻強烈颱風，明天預估將以巔峰狀態登陸，最強核心橫掃高雄及屏東，台南在邊緣，同樣不可輕忽。氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，預估周四下半天至周五陸續解除警報。

中央氣象署觀測資料顯示，山陀兒下午4、5時的中心都仍在鵝鑾鼻南南東方約160公里之處，以每小時9轉4公里緩慢速度，向西北西轉北北西進行。暴風圈已接觸恆春半島及台東陸地，對恆春半島、台東、屏東及高雄構成威脅。