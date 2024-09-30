嘉義縣沿海地區商漁港禁止進出　東石、布袋、義竹慎防積水





▲▼ 中颱「山陀兒」撲台，縣長翁章梁主持災害應變中心整備會議 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

中度颱風「山陀兒」30日14時中心位於鵝鑾鼻南南東方，接下來數日將影響全台。嘉義縣長翁章梁今30日在災害應變中心聽取各局處報告防颱措施，指示各單位嚴陣以待。

另嘉義縣政府依據災害防救法第三十條第一項第二款規定，因應山陀兒颱風災害防救需要，本縣災害應變中心於113年9月30日16時30分公告，劃定「本縣東石鄉、布袋鎮、義竹鄉等沿海地區及各商港、漁港」為限制或禁止人民進入或命其離去之範圍，違反處分者，將予強制執行。

▲嘉義縣消防局長蔡建安於災害應變中心整備會議報告 。（圖／嘉義縣政府提供）

災害應變中心根據資料分析結果顯示，10月1日至2日沿海地區將有7至10級以上陣風，2日嘉義縣山區將有顯著降雨，須嚴防土石流及大規模崩塌，呼籲縣民儲備食物、飲水、照明設備及小型瓦斯爐，門窗也要用膠帶加固避免損毀。

水利處指出，抽水站274座、水門617座及228台移動式抽水機已完成整備，23座滯洪池均排至最低水位；各鄉鎮市公所總計整備沙包1356個、太空包423個，縣府水利處另備有沙包15000個、太空包2000個和防水擋板5081片，將視各地鄉鎮淹水狀況支援。

翁章梁表示，各級單位應繃緊神經，主動思考風雨來臨後可能面臨時狀況，提前做好應對措施，各單位主管也要提醒同仁，有提醒，就有幫助。

翁章梁提醒民眾颱風期間盡量避免出門，颱風離開後也不要急著出門善後，需待積水退去才出門，請鄉親務必保護自己，做好防颱準備。