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台灣建築界「奧斯卡獎」　嘉義縣園冶獎獲7項大獎

▲▼ 2024第30屆建築園冶獎，嘉義縣榮獲7項大獎 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲2024第30屆建築園冶獎，嘉義縣榮獲7項大獎，副縣長劉培東(圖左)代表出席領獎  。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

有台灣建築界「奧斯卡獎」之稱的建築園冶獎邁入第30屆，今30日下午在高雄衛武營國家藝術文化中心舉辦頒獎典禮，全國13個縣市共襄盛舉，嘉義縣成果斐然奪得7座獎項，副縣長劉培東代表翁章梁縣長出席接受榮耀。

▲▼ 2024第30屆建築園冶獎，嘉義縣榮獲7項大獎 。（圖／嘉義縣政府提供）

嘉義縣推動公共景觀美學，7座獎項包含「透天住宅建築景觀類」1件、「公共建築類」3件、「公園綠地景觀類」2件及「舊建築再生類」1件，其中3件由嘉義縣政府推動，2件由農業部農村發展及水土保持署南投分署辦理，2件由民間企業辦理。

▲▼ 2024第30屆建築園冶獎，嘉義縣榮獲7項大獎 。（圖／嘉義縣政府提供）

得獎作品包含透天住宅建築景觀類「雙韻綠景_中埔鄉陳宅」，以現代化風格造型加上多層次綠化設計，在建築中讓人有耳目一新的感受。

公共建築類「大埔鄉和平社區音樂饗宴暨大地療育設施改善工程」，透過每年颱風過後沖到曾文水庫的漂流木創造出台灣特有的聲音語彙；「愛維兒廠辦新建工程」設計概念以品牌形象「自然、純淨、環保」的理念發展，塑造帶有流動曲線風格建築設計；「嘉義縣綜合社會福利館新建工程」藉由親子館山形變化的外觀造型，形塑社福館有如會跳舞的建築。

公園綠地景觀類「朴子藝術公園整體再造暨周邊休憩空間串連工程」，藉分齡分區創造多元活動機能，營造具有「文化、綠意、美學」的城市新公園；「竹崎鄉金獅社區造紙寮教育園區改善工程」將傳統造紙器具荒廢空間逐步再利用，加深民眾對造紙工藝的記憶傳承與保留。

舊建築再生類「嘉義縣歷史建築牛挑灣吳杯初濟生病院修復工程」，融入吳杯初醫師「藥水治病」傳奇為入口景觀，以新舊交融手法，建立新建與舊有建築立面之間的關係。

翁章梁表示，每一件得獎作品都是嘉義縣公部門及社區民眾用心打拼的成果，縣府團隊將持續推動景觀環境營造，規劃讓民眾「看得到、感覺得到、有助提升生活品質」的公共工程，打造富有美感又舒適的農工科技大縣，未來將持續結合人本創新設計及地方文化特色，活化現有公共空間。

 
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