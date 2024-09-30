陳世凱視察颱風海運　下令「蘇花備援、離島疏運」等3方向

▲交通部長陳世凱視察颱風海運應變情況。（圖／航港局提供）

記者李姿慧／台北報導

山陀兒颱風強襲，台灣周邊風浪增大，部分離島航線船班停航，交通部長陳世凱今視察航港局災害應變，指示加強近岸船舶監控、蘇花海運備援整備，以及離島海運疏運協助等三大方向。

「山陀兒」颱風逼近，台灣周邊海域風浪明顯增大，最大陣風達10至12級，鄰近海域並有較大風浪，許多離島航線、航班停航。交通部陳世凱部長於今(30)日中午前往航港局災害應變中心視察，了解離島旅客疏運、近岸船舶監控及蘇花海運備援整備情形。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳世凱指示，風災後的復航很重要，但仍應以旅客、同仁安全為最優先考量；並肯定「次標準船」首次實施12海浬領海域警戒區措施，提醒關注颱風所帶來東北季風影響；另針對凱米颱風擱淺處置中的6艘船舶，也要求再檢視目前防護措施，強化繫固，注意避免殘油污染海洋，造成二次災害；蘇花備援及颱風前後疏運返台作業均須加強宣導，且將海空疏運訊息串聯同步宣導，提供民眾完整資訊。

航港局表示，蘇花鐵公路可能因風災有中斷情形，已積極進行海運備援前置整備作業，於海氣象允許情形下將視需要及時啟動，並及早發布訊息，以利有需要民眾多加利用。

航港局強調，將持續落實各項防颱應變作業及掌握海運航線疏運旅客狀況，降低「山陀兒」颱風襲台影響，並於颱風警報解除後，於確保旅客安全前提下，儘速恢復離島海運航線，提供民眾返台或返鄉安全海運服務。