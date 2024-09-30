獨／颱風前搶買存糧！高雄2女騎士路口擦撞　不甩車流當街互嗆

記者吳奕靖／高雄報導

山陀兒颱風還沒來，就先造成「意外」！高雄市一名婦人因為趕著在颱風前買菜，騎機車在路口跟另一名女騎士發生擦撞，兩人雙雙受傷倒地，兩人爬起來之後，一度站在車陣當中起口角，險象環生，讓人捏把冷汗。

▲穿碎花上衣的婦人表示自己趕著去買菜 。（圖／記者吳奕靖攝）

這起車禍發生在今天（30日）下午4點，地點位於鼓山區明誠四路與美術東六街口，兩名婦人在路口擦撞，機車倒在路中間，都有受到輕微傷勢，不過一時間因為車禍所引發的憤怒情緒讓她們忘了痛，雙方就在路中間發生口角。

▲兩名婦人原本在機車倒地的位置上吵架，旁邊是川流不停的車陣，相當危險 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲為了安全，經過的民眾還幫忙置放交通錐 。（圖／記者吳奕靖攝）

由於該地點車流量非常大，兩人站在路中間吵架，旁邊都是往來的車，讓人看了都捏把冷汗，旁邊路過的機車騎士趕緊從對面的超商附近拿來一個三角錐擺在車禍現場前方，同時請她們到路旁邊，避免再次發生追撞意外。

至於為何會發生車禍，其中一名受傷的婦人非常懊惱，她因為要趕在颱風來之前到黃昏市場買菜，加上高雄已經有些許雨勢，就怕雨下大，所以她才會騎快一點，雖然有發現前方機車，但不知道自己的煞車為何不夠靈敏，才會直接撞上。詳細車禍肇事原因，將等警方進一步釐清。