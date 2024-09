以連日狂轟「猛打伊朗代理人」　數百坦克集結邊境！隨時地面入侵

▲以色列在與黎巴嫩接壤的邊境集結了數以百輛的坦克。(圖/達志影像/美聯社)

以色列與阿拉伯國家的衝突進一步升級。目前,黎巴嫩邊境已集結了數以百輛的以色列坦克,引發外界擔憂以色列恐將展開地面入侵,導致整個中東陷入全面戰爭。與此同時,以色列空軍29日也對葉門反抗軍「青年運動」(Houthi,又譯「胡塞」)發動了空襲,顯示出這場激烈的衝突正逐漸蔓延至整個地區。

綜合路透社等外媒報導,真主黨此前證實,以色列27日對其位於黎巴嫩貝魯特的總部發動襲擊,導致領導該黨長達32年的領袖納斯拉勒(Hassan Nasrallah)及多名高層成員死亡。隨後,哈瑪斯也指出,該組織在黎巴嫩境內的領袖阿敏(Fateh Sherif Abu el-Amin)命喪以軍30日空襲行動,其妻子和兒女也一同在襲擊中喪生。

與此同時,以色列還在27日以「防止進一步的區域威脅」為由,對葉門「青年運動」發動了新一輪空襲,導致至少4人死亡、29人受傷,港口城市荷台達(Hodeidah)大部分地區停電。以色列指出,這一系列行動除了是對這些與伊朗結盟的武裝團體的警告外,也是以方對這些激進團體近日朝以色列發射飛彈的回應。

儘管國際社會不斷呼籲中東各國克制,但當地的緊張局勢仍在不斷升高。有目擊者透露,以軍29日派出了數以百輛的坦克在以黎邊境集結,似乎在為地面入侵做準備。與此同時,以色列國防軍也在30日宣布,軍方將在近日進行軍事演習,呼籲遊客不要靠近覆蓋了南方多個地區的禁入區。

