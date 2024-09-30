以連日狂轟「猛打伊朗代理人」　數百坦克集結邊境！隨時地面入侵

▲以色列在與黎巴嫩接壤的邊境集結了數以百輛的坦克。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

以色列與阿拉伯國家的衝突進一步升級。目前，黎巴嫩邊境已集結了數以百輛的以色列坦克，引發外界擔憂以色列恐將展開地面入侵，導致整個中東陷入全面戰爭。與此同時，以色列空軍29日也對葉門反抗軍「青年運動」（Houthi，又譯「胡塞」）發動了空襲，顯示出這場激烈的衝突正逐漸蔓延至整個地區。

綜合路透社等外媒報導，真主黨此前證實，以色列27日對其位於黎巴嫩貝魯特的總部發動襲擊，導致領導該黨長達32年的領袖納斯拉勒（Hassan Nasrallah）及多名高層成員死亡。隨後，哈瑪斯也指出，該組織在黎巴嫩境內的領袖阿敏（Fateh Sherif Abu el-Amin）命喪以軍30日空襲行動，其妻子和兒女也一同在襲擊中喪生。

與此同時，以色列還在27日以「防止進一步的區域威脅」為由，對葉門「青年運動」發動了新一輪空襲，導致至少4人死亡、29人受傷，港口城市荷台達（Hodeidah）大部分地區停電。以色列指出，這一系列行動除了是對這些與伊朗結盟的武裝團體的警告外，也是以方對這些激進團體近日朝以色列發射飛彈的回應。

儘管國際社會不斷呼籲中東各國克制，但當地的緊張局勢仍在不斷升高。有目擊者透露，以軍29日派出了數以百輛的坦克在以黎邊境集結，似乎在為地面入侵做準備。與此同時，以色列國防軍也在30日宣布，軍方將在近日進行軍事演習，呼籲遊客不要靠近覆蓋了南方多個地區的禁入區。