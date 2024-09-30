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哈瑪斯領袖在黎巴嫩命喪以軍空襲　妻子兒女也喪命

▲▼ 黎巴嫩首都貝魯特遭攻擊。（圖／路透）

▲黎巴嫩首都貝魯特遭攻擊。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

巴勒斯坦激進組織哈瑪斯宣稱，其在黎巴嫩境內的領袖阿敏（Fateh Sherif Abu el-Amin）命喪以軍30日空襲行動，妻子、兒子、女兒也一同喪命。此前，巴勒斯坦人民解放陣線（PFLP）也有3名領袖身亡，命喪以軍首度攻入貝魯特市中心的空襲。

以色列時報、路透等報導，以色列對伊朗區域盟友的敵對行動升級，依據哈瑪斯發布的聲明稿，阿敏是哈瑪斯在巴勒斯坦以外的哈瑪斯領導層成員，他在黎巴嫩南部城市泰爾（Tyre）巴勒斯坦難民營的住處30日凌晨遭到攻擊。

另個加入對抗以色列的激進組織巴勒斯坦人民解放陣線（PFLP）表示，組織3名領袖在針對貝魯特市中心寇拉區（Kola）的攻擊行動喪命。目擊者稱，遭鎖定攻擊的位置在當地一棟公寓建築的上層；以軍並未立即發表評論。

在此之際，以色列對黎巴嫩真主黨、葉門的青年運動（Houthi，又譯胡塞）的攻擊漸趨頻繁，引發對中東戰事失控的擔憂。

青年運動控制的衛生機構表示，葉門荷台達港（Hodeidah）空襲事件導致4人死亡、29人受傷；以軍宣稱這是對青年運動發射飛彈的回應。黎巴嫩衛生部門指出，過去兩周已有1000多名黎巴嫩人死亡、6000人受傷；黎巴嫩政府表示，已有100萬人逃離家園，流離失所，這占總人口的五分之一。

美國敦促透過外交途徑化解衝突，當總統拜登被問及是否可避免中東全面戰爭時，他直說「必須避免」，並稱將與以色列總理納坦雅胡談話。

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