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身分起底！真主黨1周7高層遭擊殺　他曾被視為領袖接班人

▲▼ 黎巴嫩真主黨領袖納斯拉勒（Hassan Nasrallah）。（圖／路透）

▲黎巴嫩真主黨領袖納斯拉勒。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

以色列29日轟炸黎巴嫩真主黨造成單日105人喪命、350人受傷，並於30日凌晨首度攻入首都貝魯特市區。短短一周多的時間，以色列對黎巴嫩發動密集猛烈轟炸，造成真主黨7名高階指揮官與成員喪生，包括組織領袖納斯拉勒。美聯社整理出這7人的背景。

領袖納斯拉勒（Sayyed Hassan Nasrallah）：命喪9月27日空襲

納斯拉勒1992年成為真主黨領袖，與以色列進行多場戰事，組織在他的管理監督之下，逐漸轉變為黎巴嫩境內一個強大存在。真主黨在踏入政壇、參與地區衝突之際，蛻變成最強大的準軍事力量，在2011年敘利亞起義演變成內戰之後，真主黨在維護敘利亞總統阿塞德（Bashar al-Assad）政權方面發揮關鍵作用。不只如此，他也協助伊朗支持的伊拉克、葉門武裝組織發展壯大。

納斯拉勒在黎巴嫩是爭議性人物，支持者稱讚他2000年結束以色列對黎巴嫩南部的占領，但反對者譴責他為真主黨保有武器庫、做出單方面決定。

卡奧克（Nabil Qaouk或Nabil Kaouk）：命喪9月28日空襲

卡奧克是真主黨中央委員會高階成員，在1980年代加入真主黨，1995年至2010年擔任真主黨駐黎巴嫩南部軍事指揮官。他曾多次在媒體上露面，並向支持者發表演說，曾被視為領袖納斯拉勒的潛在繼任者。

▲卡奧克曾被視為領袖納斯拉勒的潛在繼任者。（圖／翻攝自X@idfonline）

阿基爾（Ibrahim Akil或Ibrahim Aqil）：命喪9月20日空襲

阿基爾是真主黨高階指揮官，負責領導精銳「拉德萬」部隊（Radwan Force），是真主黨最高軍事機構哈傑德委員會（Jihad Council）的成員，多年來被美國通緝。美國國務院稱，阿基爾涉及1983年美國駐貝魯特大使館爆炸案並策劃劫持德國與美國人質的真主黨成員。

▲▼ 真主黨高階指揮官阿基爾（Ibrahim Akil或Ibrahim Aqil）領導精銳「拉德萬」部隊。（圖／路透）

▲阿基爾領導精銳「拉德萬」部隊。（圖／路透）

韋赫貝（Ahmad Wehbe）：命喪9月20日空襲

韋赫貝是拉德萬部隊的指揮官，在真主黨成立近20年以來發揮至關重要作用。

卡拉基（Ali Karaki）：命喪9月27日空襲

卡拉基領導真主黨南部戰線，在當前持續的衝突中發揮重要作用。美國稱他是真主黨領導階層重要人物。

蘇勒爾（Mohammad Surour或Mohammad Surur）：命喪9月26日空襲

蘇勒爾是真主黨無人機部隊負責人，在他的領導之下，真主黨無人機突破以軍防線深入以色列境內。

柯貝西（Ibrahim Kobeissi）：命喪9月24日空襲

柯貝西領導真主黨飛彈部隊。依據以軍說法，柯貝西2000年策劃在邊境地區綁架殺害3名以色列士兵的事件。

►其他多名組織成員遭暗殺

在現階段以黎戰事升溫之前，以色列軍方就鎖定真主黨高階指揮官發動攻擊，其中最有名的就是7月身亡的最高階軍事指揮官舒庫爾（Fuad Shukr）。美國指控舒庫爾策劃1983年貝魯特爆炸案，奪走241名美國士兵性命。

另外，真主黨在黎巴嫩南部主要部隊領導人塔維爾（Jawad Tawil）、阿卜杜拉（Taleb Abdullah）、納瑟（Mohammed Nasser）等人均被暗殺。

►誰還活著

領袖納斯拉勒的副手卡西姆（Naim Kassem）如今成為真主黨最資深組織成員，自1991年以來，卡西姆就是真主黨副領袖，也是創始成員 之一。卡西姆是真主黨在持續衝突之際接受當地與國際媒體採訪的唯一高階成員，似乎參與組織多方面事務。

真主黨中央委員會主席薩法丁（Hashim Safieddine或Hashem Safieddine）有望成為納斯拉勒接班人，薩法丁與納斯拉勒有親戚關係，且兒子娶伊朗已故軍官蘇雷曼尼（Qassem Soleimani）的女兒。

另外兩名真主黨高階指揮官哈米耶（Talal Hamieh）與阿布阿里瑞達（Abu Ali Reda）也還活著，但顯然已成為以軍鎖定攻擊的目標。

▼薩法丁有望成為納斯拉勒接班人。（圖／達志影像／newscom）

▲▼真主黨中央委員會主席薩法丁（Hashim Safieddine或Hashem Safieddine）。（圖／達志影像／newscom）

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