中東局勢恐失控！BBC：以重挫伊朗、真主黨　3方下一步行動成關鍵

▲外媒認為，納斯拉勒之死令中東局勢升級，而真主黨、伊朗和以色列的下一步將影響局勢走向。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

以色列27日發動空襲，成功擊斃黎巴嫩真主黨領袖納斯拉勒（Hassan Nasrallah），令中東緊張局勢升級，同時還可能加劇以黎之間的衝突，並將伊朗及美國捲入一場範圍更廣泛、破壞性更大的戰爭之中。BBC分析，中東局勢未來會走向何方，很大程度取決於真主黨、伊朗及以色列的下一步。

「納斯拉勒之死」全方位重挫真主黨

首先，黎巴嫩真主黨在經歷以色列一次次的襲擊後，失去了領導該組織長達32年的最高領袖與多名高級指揮官，令其指揮結構瓦解，而本月早前發生的呼叫器與對講機大規模爆炸事件，也破壞了該黨的通訊機制，同時真主黨還有大量武器在空襲中受損。

駐美中東安全分析師巴沙（Mohammed al-Basha）認為，「納斯拉勒之死將產生重大影響，並可能在短期內削弱真主黨的穩定，改變其政治和軍事策略。」不過，BBC指出，任何期望真主黨突然妥協，並按以色列條件達成和平的想法可能都是錯的，因為真主黨誓言要繼續戰鬥，且該組織仍有數千名最近在敘利亞戰鬥的老兵，他們正尋求復仇。

▲伊朗在納斯拉勒死後緊急對最高領袖哈米尼進行嚴格保護，而這場暗殺也對伊朗造成嚴重打擊。（圖／路透）

伊朗的一再容忍與潛在報復行動

在真主黨背後撐腰的伊朗，也同樣在此次襲擊中受到重大打擊。在納斯拉勒死亡後，伊朗宣布為其哀悼5天，同時採取緊急預防措施，將最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）帶往境內戒備森嚴的安全處所，以防暗殺重演。

今年7月，哈瑪斯領袖哈尼雅（Ismail Haniyeh）在德黑蘭被暗殺後，伊朗就矢言要展開報復，但該國至今還未對此展開行動，展現了極大的包容性。報導稱，以色列再一次殺害其盟友的領袖，恐將促使伊朗政權中的強硬派考慮採取某種應對措施。

BBC指出，伊朗在中東地區培養了大量民兵盟友，其中包括葉門反抗軍「青年運動」（Houthi，又譯胡塞），以及敘利亞和伊拉克的眾多武裝團體。伊朗極有可能會透過這些盟友對以色列和美國發動攻擊，但預計伊朗將採取謹慎行動，以避免陷入一場無法獲勝的全面戰爭。

▲以色列總理納坦雅胡的首要目標在於全面殲滅哈瑪斯和真主黨。（圖／達志影像／美聯社）

不甩國際停火呼籲！以色列矢言剷除真主黨威脅

在以色列方面，軍方近來一次次發動的暗殺事件，反映了以方對中東局勢的強硬立場。即使各國最近不斷呼籲其停火，但以軍依舊希望利用真主黨的劣勢，繼續展開攻勢，直到徹底消除真主黨的飛彈威脅為止。以色列至今仍未排除其地面行動的可能性，並在邊境加強軍事演習，為可能的地面戰爭做準備。對於以色列國防軍而言，進入黎巴嫩並不是太難，但以色列在黎巴嫩的戰場應該會像加薩一樣，面臨艱難的撤軍挑戰。