擔心「伊朗恐發動攻擊」　傳美國正與以色列合作防衛

▲拜登訪問以色列，與納坦雅胡會面。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

美國官員29日晚間透露，以色列擊殺真主黨領袖納斯拉勒（Hassan Nasrallah）之後，美國擔心伊朗正在計畫一場攻擊，因此正在與以色列合作防衛。

CNN引述官員說法報導，美國與以色列正在準備聯合防衛以抵禦攻擊，美軍態勢也在改變中。不過，他拒絕透露華府預期伊朗發動哪種攻擊，也不願具體說明美軍正在採取何種行動。

五角大廈在29日晚間的一份聲明中表示，「如果伊朗與其夥伴或代理人，利用此刻針對美國人員或美國在該地區的利益，美國將採取一切必要措施，保護我們的人民。」發言人賴德（Patrick Ryder）也指出，美軍在中東具有大量軍事能力與存在，包括林肯號航母（USS Abraham Lincoln）打擊群。

▲以色列防空系統攔截空中物體。（圖／路透）

今年4月中旬，伊朗對以色列發射逾300架無人機與飛彈，回應以色列轟炸伊朗伊斯蘭衛隊駐敘利亞辦公室時，拜登政府就帶頭發起一次多國協防以色列的行動。最近幾周，以色列加強對黎巴嫩的攻擊，儘管真主黨越來越多高階指揮官喪命，卻仍誓言持續戰鬥，加劇了中東爆發更廣泛戰爭的擔憂。

CNN指出，真主黨是伊朗在中東最強大的代理人，納斯拉勒已經領導這個組織數十年，27日卻在以色列轟炸中身亡，他的死亡不僅是真主黨的重大挫敗，也是伊朗對中東控制的一大打擊。

▲以色列加大打擊黎巴嫩。（圖／路透）



此前，美國官員25日向媒體透露，以色列與真主黨的停火協議取得突破，「邊境停火將會持續21天」，相信很快就會生效，轉而透過外交努力，促成更持久的停戰。未料幾小時後，以色列總理納坦雅胡就清楚表明，該國「將繼續全力打擊真主黨」，讓拜登政府陷入尷尬局面。

對此，美國表示他們是直接與納坦雅胡最親密幕僚、以色列戰略事務部長德默爾（Ron Dermer）打交道，而且停火協議原本已經獲得以色列同意，未料以色列卻在25日晚間、也就是華府宣布之後改變心意。

以色列官員則解釋，雙方對此出現「誤解」。以色列認為這項協議是「促成停火過程的開端」，西方卻以為是「促成停火過程的結束、（實質）停火的開端。」

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