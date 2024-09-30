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不斷更新／山陀兒來襲！屏東6鄉鎮、花蓮2地放假　全台停班停課一覽

▲▼山陀兒颱風預估是今年最後1個中心登陸的侵台颱風 。（圖／翻攝林老師氣象站臉書）

▲山陀兒颱風。（圖／翻攝林老師氣象站臉書）

記者周亭瑋／綜合報導

山陀兒颱風龜速接近台灣，各地風雨威脅也逐漸加大。《ETtoday新聞雲》會持續整理今（30）日停班課的最新情況，讓讀者一目了然。

全台各縣市9月30日「停班停課」一覽：

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北部地區

台北市｜尚未納警戒區。
新北市｜尚未納警戒區。
基隆市｜尚未納警戒區。
桃園市｜尚未納警戒區。
新竹市｜尚未納警戒區。
新竹縣｜尚未納警戒區。

中部地區

苗栗縣｜尚未納警戒區。
台中市｜尚未納警戒區。
彰化縣｜尚未納警戒區。
南投縣｜尚未納警戒區。
雲林縣｜尚未納警戒區。

南部地區

嘉義縣｜尚未納警戒區。
嘉義市｜尚未納警戒區。
台南市｜尚未納警戒區。
高雄市｜尚未納警戒區。
屏東縣｜恆春半島6鄉鎮（恆春、滿州、車城、枋山、牡丹、獅子）今（30日）下午停止上班、上課。其他地區照常上班、上課。

東部地區

宜蘭縣｜尚未納警戒區。
花蓮縣｜和平村及大天祥地區停止上班、上課。其他地區照常上班、上課。
台東縣｜蘭嶼鄉今（30日）停止上班、上課。其他地區照常上班、上課。

外島地區

澎湖縣｜尚未納警戒區。
連江縣｜尚未納警戒區。

．停班停課資訊仍依行政院人事行政總處公告為主。

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