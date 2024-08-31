落實兒童健康照顧　嘉基推親子運動結合數位科技體驗教育

▲▼嘉義縣 「親子運動＆數位科技＆體驗教育」活動營 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣兒童發展中心31日於嘉義縣民雄國中活動中心舉辦「大手牽小手，龍來動滋動」親子園遊會。活動以「親子運動＆數位科技＆體驗教育」為主軸，翻轉以往制式化的認知學習，著重親子運動。本次活動由嘉義縣社會局主辦，嘉義基督教醫院承辦，吸引超過500位民眾到場參與，嘉義縣長翁章梁、民雄鄉長林于玲、嘉基院長陳煒…等，都到場與親子家庭同樂。

活動除了特聘全齡運動專業人員帶領親子律動，還有嘉基「愛抵家好厝邊」繪本車及「錦田雲端科技」學習區互動軟體遊戲，讓數位科技延伸兒童的學習場域！同時也安排了兒童發展宣導有獎徵答與趣味闖關，提昇家長在兒童生活照顧的安全觀念、親子教養能力、發展評估等相關資源，讓參加民眾有玩又有拿。

「四肢發達，頭腦也不簡單！」嘉基早療中心主任穆春香表示，依據各項研究6歲前為幼兒腦部神經發展最為快速的時期，這個階段的幼兒透過身體體驗及適度的運動，可以刺激大腦神經元的生長，並促進神經訊號間的連結與活動、提升兒童體適能、情緒管控能力、增強身體免疫力、培養人際關係，可謂好處多多。面臨少子化，每一位兒童都更加珍貴，鼓勵家長在不同生活情境中，運用多元互動技巧建立親子關係，用陪伴促進自己孩子的發展，有溫度的親子活動，才能培養出優質的兒童。

翁章梁說，學齡前兒童的學習需要透過自然情境中生活經驗的累積，成為發展的基礎；因此為了讓兒童健康照顧服務落實在社區，除了宣導活動，也於民雄鄉的嘉義縣綜合社會福利館三樓，設置由嘉義基督教醫院所承辦的嘉義縣兒童發展中心，並設有親子館，開放提供鄰近社區家庭與兒童一個可以盡情學習的地方，中心服務有親職諮詢與輔導、兒童發展篩檢、親子活動、教具租借多元的服務，提供就近性的服務。