嘉基醫院提升醫療服務　攜手教會醫療院所協會　

▲▼ 嘉義基督教醫院攜手教會醫療院所協會 共促醫療服務提升與合作 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為促進教會醫療院所之間的交流與合作，建立學習、分享合作的平台，嘉義基督教醫院與台灣教會醫療院所協會於日前共同舉辦會員醫院之代表會議，共有22家教會醫療院所的31位代表參加，會中特別安排參觀嘉基正進行整建的加護病房及無障礙就醫之門診設施。

▲說明介紹加護病房分色分區規劃 。（圖／嘉義基督教醫院提供） 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

全台有28家會員醫院的台灣教會醫療院所協會，日前於嘉義基督教醫院辦理會員代表會議，為主辦單位的嘉義基督教醫院會中特別安排了參觀活動，讓與會代表親身體驗該院以病患為中心新整建的加護病房及無障礙就醫之門診設施，

嘉基副院長陳明晃表示，整建之加護病房，以首重安全的規劃設計，全區採各床獨立空間與排煙，輔以自然採光、開窗透視及視訊探視之友善設計；更以防疫分區漸進式開床、單人隔間照護環境，因應後疫情來設計，另融入中央整合式監控、呼吸器連線控制及智能電子床頭卡之智能化設計，參訪的代表們均給予高度肯定，認為嘉基在急重症的資源投入是智慧手術大樓後又一具醫學中心的里程碑。

▲說明介紹加護病房分色分區規劃 。（圖／嘉義基督教醫院提供） 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

陳明晃副院長更介紹榮獲衛福部第一屆「就醫無礙標竿競賽」醫院門急診組全國銀獎的無障礙門診設施，陳明晃表示，門診大樓雖已運作14年，但建築時的創新貼心設計至今仍得到評審委員的肯定；當時的設計理念是以同理病人的需求來打造服務與空間，而不是讓病人去將就適應現有的服務環境。同時加入貼心友善的智能系統，致力提供無障礙的就醫環境，確保每一位病人、老年人、行動不便者及東南亞新住民及移工，都能便利獲得所需的醫療服務。

▲已完工之加護病房 。（圖／嘉義基督教醫院提供） 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

除了基本友善設施、無障礙空間外，視障病人由志工導引、友善批掛櫃台、東南亞語音3D環景就醫路線指引、高齡85歲優先看診、升降抽血櫃台、影像防止跌落安全護帶、等各單位友善創新之亮點，整合一站式、連續性之就醫流程，如同屬性檢查及醫療門診安排在同一樓層、乳房中心一站式服務、早期療育整合、特殊需求者牙科診療服務、智慧醫療的智能化服務等，都是為了讓病人就醫無阻礙。這一努力展示了嘉基對於平等醫療的重視與承諾。未來在民雄雙福醫院亦有全新高規格的空間及儀器設備，提供社區民眾在地的就醫無礙友善服務。

此次會議不僅加深了各教會醫療院所之間的聯繫，還為未來的合作奠定了堅實的基礎。教會醫療院所協會將繼續致力協助各會員醫院推動醫療服務的發展，為社會各界提供更高品質、更具人性化的醫療服務。

