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控義民中學「有錢蓋大樓、沒錢給年終」！　46教師求償1468萬吞敗

▲新竹義民中學百名師生和家長到教育部陳情。（圖／記者楊惠琪攝）

▲新竹縣義民中學2023年爆出不當解聘教師，當時百名師生北上抗議。（圖／資料照，下同）

記者黃資真／新竹報導

竹縣私立義民中學去年爆出校方不當解聘，後續一共46名教師聯合提告請求支付積欠的年終與學術研究費共1468萬餘元。日前一審判決出爐，新竹地院認為年終屬於恩惠姓給予，不是一定要給，且學校因財務狀況無法給付，並未違法，判決教師敗訴。

46名教師提告主張，義民中學於2022年3月16日未經大家同意，在全校會議上單方面宣布扣減年終及學術研究費，但校方早已長期苛扣、積欠研究費，又未依「教職員工成績考核辦法」，給予考核成績佳的教師們晉級、晉薪，使他們受到薪資差額損害共1468萬餘元，經勞資爭議調解失敗，故提告請求校長與校方連帶負起給付責任。

義民中學指出，學校與教師契約未約定支給年終獎金，且年終是為激勵教師士氣而另發之給與，應屬獎金性質，且為了支付興建義民大樓的工程款，目前財務狀況吃緊，所以未編列年終預算，並無違反誠信原則或權利濫用之情形。

▲▼ 新竹縣義民中學爆出9名老師遭校方不當解雇。（圖／民眾提供）

法官認為年終獎金屬恩惠性給予，根據「私立教師法規定」，是為了獎勵教師給予，學校得視教師表現及財務狀況辦理，並非一定要給；教師們雖主張學校有錢建校舍、卻沒錢給年終，但目前學生仍是滿招狀態，舊校舍要翻新並無不當。

另外，指控積欠研究費部分，學校校務會議上已確定以95％計算費用，且後續也未再變更該決議，故教師請求學校要依雇用契約補差額無理由，也未能具體主張義民有有何未依規定應給付該晉級薪級的理由，故判決46名教師敗訴。全案仍可上訴。

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