陳亭妃、陳怡珍、程銘志共同回「桌球家」　回報提高獎金好消息

▲立法委員陳亭妃、市議員陳怡珍與巴黎帕運桌球男子單打輪椅TT5級銀牌的程銘志，相約19日共同回到「台南市桌球館」話家常。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導



立法委員陳亭妃、市議員陳怡珍特別在程銘志勇奪巴黎帕運桌球男子單打輪椅TT5級銀牌的時候，就相約19日共同回到「台南市桌球館」話家常。

在林佳蓉教練的陪同之下，除了桌球委員會名譽主任委員陳亭妃、主委劉宗灃、市議員陳怡珍致贈紅包表達鼓勵之意，程銘志也感謝桌球委員會平時提供場地及訓練的協助，在這段時間也發現了一個問題，不斷地跟市政府爭取，陳怡珍議員在19日早上市政總質詢時，終於得到市長正面的回應，將確定提高帕運奪牌選手獎金，這次得獎的程銘志同樣領得到。

程銘志指出，非常感謝台南市桌球館有名譽主委陳亭妃及市議員陳怡珍長期關注，每年向中央爭取150萬元經費及市府50萬元經費，才得以支持，讓這些在台南市打球的選手，一直保有優質的訓練環境跟場地。自己連續三屆帕運參賽，八年前初次參賽就獲得鍍銀的榮耀，也走過2020年東京帕運失利後的低潮，從上一屆東京帕運就沒感受到台南市政府體育局對運動員的重視。相較於其他選手回鄉風光領取獎助金，象徵肯定選手與教練整個團隊的努力。多年來，市府在體育環境及制度上一直沒有改進，特別在身心障礙者運動員表現獎勵及權益上，持續是六都最低，希望能夠透過此次2024巴黎帕運榮獲銀牌的機會，為身障權益發聲，現在確實得到正面回應。

陳亭妃表示，程銘志在巴黎帕運甫獲得桌球男子銀牌時就第一時間向他表達祝賀，當下也約好見面勉勵的時間。台南過去是23連霸的桌球王國，是全國桌球的重鎮，自己長期爭取體育相關發展，目前已經向體育署爭取核定台南桌球基層訓練站及專屬經費，並且也爭取國家級桌球館經費，將落腳在安平區華平路靠近永華路口，相信在選手的各級訓練上更能銜接。

陳亭妃進一步表示，我們都希望要振興台南體育，但為什麼一樣是在巴黎帕運奪牌、為國爭光的選手，台南市政府提供的獎助金卻是六都最低？程銘志以他自身第2名為例，獎金僅有3萬元，遠低於台中市政府提供的60萬元，相差竟有20倍，甚至還不包含出賽獎金5萬元。台南市身障選手的權益和福利跟其他縣市比起來，明顯矮人好大一截，雖然此次有得到比較正面的回應，但仍然需要市府多加把勁。

陳怡珍則表示，台南市在2022年7月1日正式成立體育局，許多選手們好不容易為台南、為台灣在國際上奪得獎牌、贏得好成績，但看到體育獎金跟其他縣市比起來，實在是矮人一截，內心不免落寞，質疑難道台南市運動員是二等運動員？



陳怡珍指出，除了程銘志奪牌後，就一直向市府反應，19日是議會開議第一天，市長施政報告甫結束，自己也馬上提出質詢，要求體育局務必好好檢討獎金制度，期許能夠在培訓系統與職涯出路上好好照顧選手，給予實質鼓勵，以提升台南市的體育發展。