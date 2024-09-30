屏東角頭「鴨頭」街頭遭槍殺身亡　涉殺人未遂案公訴不受理

▲高等法院高雄分院。（圖／記者陳宏瑞攝）

地方中心／高雄報導

屏東地方角頭「鴨頭」陳昫豪8月15日在高雄左營街頭遭人槍殺身亡，9月4日在屏東縣崁頂鄉住家前廣場舉行告別式。陳昫豪生前曾涉及殺人未遂案件，遭屏東地院一審判處徒刑8年，他不服上訴，因他已身亡，高雄高分院今（30）日判決公訴不受理。

綽號「鴨頭」的陳昫豪年輕時曾是飆車族，後因案入獄，出獄後卻愈混愈好。他曾因疑似涉及槍、毒、賭博被警方提報為治平對象，但他為人海派，交際手腕很好，與中北部的角頭都有交情，然而，「鴨頭」與綽號「檸檬」的林姓男子素來不合，他曾持長槍到對方家掃射20多槍，所幸無人傷亡。事後「鴨頭」攜槍投案，全案經屏東地方法院審結後，法官依殺人未遂罪判「鴨頭」有期徒刑8年，他不服上訴。

不過，「鴨頭」8月15日在高雄市左營區明華路一處停車場，遭到楊姓槍手當街開槍狙擊，「鴨頭」當場倒地重傷，送醫搶救後仍宣告不治，行兇的楊男在案發後約半小時，攜2把槍到新莊所投案，他供稱是因為和陳男有50萬元的賭債糾紛才憤而行兇，楊嫌目前被關押在看守所。

至於「鴨頭」所涉及的殺人未遂案件，高雄高分院今日上午宣判，因「鴨頭」已身亡，因此判決公訴不受理。