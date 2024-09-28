變聲器裝美女詐騙！詐團洗錢8千萬...爽擁瑪莎拉蒂　2水房終被抄

▲基隆地檢署破獲2做詐欺水房，起訴劉、林主嫌。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢、郭玗潔／基隆報導

基隆地檢署偵辦戀愛及投資詐騙等電信詐欺機房案件時，向上溯源偵破2座詐欺水房，經手詐騙金額達8000萬餘元，並查扣瑪莎拉蒂跑車及賓士房車各1輛等不法所得，全案於日前偵查終結，將羈押中被告劉、林2人起訴，全案於昨日(27日)移審基隆地院後，劉、林仍遭收押。

去年1月中旬，專案小組偵破從事戀愛及投資詐欺之電信詐欺機房，將電信詐欺集團含首腦等6人提起公訴，事後再循線破獲以變聲器佯裝美女，從事戀愛詐騙及投資詐騙的另處電信詐欺機房，再將電信詐欺集團含首腦等8人提起公訴。

專案小組持續追查犯罪金流，察覺上開遭查獲之電信詐欺機房自前年9月前，即與劉、林2人所屬之詐騙水房集團合作，利用水房集團匯轉、藏匿詐欺所得贓款。其中劉先前已另涉多起詐欺案件，均因罪嫌不足而獲不起訴處分，然經檢察官比對多項證據資料，終查得新證據，據以重啟偵查程序，而對劉涉全部犯罪事實合併偵辦。

經查，劉自2022年1月間在臺組織詐欺水房集團犯罪組織，與電信詐欺機房合作，劉並負責租賃台北市松山區、文山區及新北市萬里區等處旅館成立水房控點，用以控管人頭帳戶提供者（俗稱「車主」），再租賃車輛、以每日2000元為代價，招募司機載送願意提供帳戶之車主前往銀行開戶。

車主則配合持劉事先準備之資料，依照劉所教導之佯稱購買保單、貸款等話術，鬆懈銀行行員警戒順利開設取得帳戶，並辦理開通網路銀行及綁定約定轉帳功能後，將帳戶交付集團使用，劉再以每日2000元之代價聘僱控點管理人員，負責看管車主及定期於通訊軟體Telegram群組向劉回報車主狀況，以確保集團對於人頭帳戶之控制與使用。

林則自今年3月間起，加入由藏匿在境外之前夫洪男所成立之詐欺水房集團犯罪組織，由洪在台出資成立「水房控點」，林則擔任洪在台聯絡窗口，替洪聯繫詐欺集團成員協調控點狀況，並指導集團成員教導車主向銀行辦理開戶、綁定約定轉帳等事務，並依洪指示將詐騙所得款項以虛擬貨幣方式轉存至指定錢包地址，復替洪招攬國人前往柬埔寨、馬來西亞等國家擔任詐欺集團幹部，以此方式參與詐騙水房集團。

前開兩處詐欺水房控點準備就緒後，即等候電信詐欺機房端以戀愛及投資詐欺方式，向被害人騙得款項後，詐欺水房端則配合在線上透過網路銀行層轉詐騙款項，並搭配轉換成虛擬貨幣將款項轉出境外，從事洗錢，兩處詐欺水房經手詐騙金額達8000萬餘元。

全案偵查終結，檢方認劉、林涉犯詐欺取財及違反組織犯罪防制條例、洗錢等罪，將2人提起公訴。