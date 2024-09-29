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社會 社會焦點 保障人權

沿路掉雞糞肥料袋！台88線5車1重機撞上　大貨車駕駛下場慘了

記者陳崑福、劉人豪／屏東報導

一名約45歲的蔡姓男子，開大貨車行經台88快速道路時，沿路掉落載運的雞糞肥料袋，5車1重機閃避不及撞上，造成重機騎士受傷送醫，警方將蔡男攔獲，依肇事逃逸罪函請屏東地檢署偵辦，並依道路交通管理處罰條例開罰。

▲▼ 台88快速道路掉落物致多車事故，駕駛開罰偵辦 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲台88快速道路掉落物致多車事故，駕駛開罰偵辦。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

屏東警察分局於28日21時45分接獲通報，台88快速道路東向18.5公里處發生一起因掉落物引發的交通事故。經調查為一部營業大貨車載運雞糞肥料袋沿路掉落，造成後方多部車輛閃避不及撞擊受損。

▲▼ 台88快速道路掉落物致多車事故，駕駛開罰偵辦 。（圖／記者陳崑福翻攝）

萬丹交通小隊到場處理，事故地點共計有2部自小客車及1部大型重機車因閃避不及發生碰撞，其中重機車騎士受傷送醫，所幸無生命危險。同時於台88快速道路20.8公里處，另有3部自小客車也因閃避不及撞上掉落物，所幸無人受傷。

▲▼ 台88快速道路掉落物致多車事故，駕駛開罰偵辦 。（圖／記者陳崑福翻攝）

肇事的大貨車蔡姓男駕駛(約45歲)於台88快速道路潮州段被攔獲，全案將依肇事逃逸罪函請屏東地檢署偵辦，交通違規部分將依道路交通管理處罰條例第30條1項1款貨物超重及2款貨物掉落予以開罰。

屏東分局呼籲駕駛人行車前應檢查車輛狀況，並將裝載貨物依規定嚴密覆蓋、捆紮牢固，以維護行車安全避免危害他人。

▲▼ 台88快速道路掉落物致多車事故，駕駛開罰偵辦 。（圖／記者陳崑福翻攝）

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