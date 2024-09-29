獨／玩命！騎士「快速路到國道」一路飆　還沒戴安全帽

記者吳奕靖／高雄報導

又見機車上國道！高雄市一名駕駛從88快速道路前往國道三號，結果沒想到竟然目擊到一名男子騎車在國道狂飆，甚至還有「蛇行」行為，而且沒戴安全帽，坐在副駕駛旁的朋友就拿起手機錄下整個過程投訴《東森新媒體ETtoday》；國道警方接獲訊息後表示，這名機車騎士已經被通知到案說明，並且開出罰單。

▲騎士從八八快速道路就在路肩以及外側車道變換 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲這名騎士甚至沒戴安全帽 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

26日下午，民眾錄下機車上國道的畫面，一名穿著白衣的男子先是出現在88快速道路，而且從路肩一直往外側車道兩邊變換車道，民眾看到這個情況，認定這名男子是在蛇行，於是當下就打電話向警方報案，不過不知道為什麼電話一直撥不進去。投訴民眾表示：「最後電話撥通了，但就看到他剛才要下交流道，突然間轉向繼續走國三，直到過了麟洛，又再一次看他要下交流道，又緊急轉彎繼續走國道往長治方向」。投訴民眾強調，這名男子的騎乘行為「完全不管後面有沒有車，甚至蛇行」，真的十分危險。

▲騎士從出口車道秒切換到了外側車道，中間橫跨白線區 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲騎士從八八快速道路就在路肩以及外側車道變換 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者將這個訊息轉給國道警察，國道警察調閱CCTV之後確認無誤，因此根據車牌通知騎士到案說明。這名騎士表示當天是「精神不濟」才會誤上國道，國道警方最後依違反道路交通管理處罰條例第33條第4項(不得行駛或進入高速公路、快速公路或設站管制道路之人員、車輛或動力機械，而行駛或進入者)之規定開罰，處駕駛人新臺幣3000元以上6000元以下罰鍰。

警方同時也呼籲，若機車騎士誤上國道，應將車輛立即停靠路肩勿再行駛，人員則應到護欄外等安全地點等候，並撥打110報案或1968通報國道相關單位前往協助，以確保自身及其他車輛安全。