高麗菜1顆250元！　消費者：雞蛋比菜還便宜

▲颱風來襲，消費者到市場搶菜囤貨。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

中颱山陀兒逼近，帶動菜價全面上揚，每公斤平均批發價飆到56.7元，衝上4年新高，葉菜類更是翻倍漲，儘管今天休市，仍有許多民眾到傳統市場搶菜囤貨，高麗菜每斤110元、一顆要價250元，青蔥1把200元，連平價的豆芽菜1包也要50元，反觀雞蛋每斤只要35元，一名主婦大嘆：「500元買不到幾樣菜，買菜還不如買蛋。」

根據台北農產運銷公司最新報價，蔬菜每公斤平均批發價56.7元，菜價衝到4年新高，其中品質較好的小白菜、青江菜、空心菜等葉菜類全部飆破百元，空心菜130元、萵苣菜120元、小白菜和青江菜115元，跟上周相較，價格幾乎都呈翻倍漲。瓜果類部分，番茄每公斤批發價175元、茄子135元、苦瓜110元。

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中颱山陀兒來勢洶洶，全台有機會放颱風假，一早就有許多消費者到傳統市場搶菜，信義區永春市場菜販說，受之前豪雨影響，加上颱風預期心理，這兩天菜價漲勢驚人，其中又以葉菜類漲最多，平均漲幅超過3成，高山高麗菜每斤也要破百元，明天開市菜價還會走高，颱風過後菜價還會貴一陣子。

農糧署蔬菜種苗副組長徐惠瑩表示，近期受到高溫與豪雨影響產地蔬菜收成，其中又以短期葉菜類受損較嚴重，本周平均交易量比上周減少2成、價格上漲37%，未來菜價要視風災影響情形，若颱風在中南部主要蔬菜產區帶來豪雨或有淹水情形，價格自然會有波動。

農糧署表示，近期已輔導22家農民團體購貯冷藏甘藍、結球白菜與根莖類等耐存放蔬菜，共約6180公噸，將視風災與市場供應情況適時釋出。

