山陀兒連3天颱風假？　氣象署揭關鍵

▲山陀兒持續增強中。（圖／翻攝tropicaltidbits）



記者陳俊宏／台北報導

中度颱風山陀兒進逼，中央氣象署簡任技正伍婉華表示，影響最明顯時間從原本周二、周三，延長到周四上半天。至於是否有機會放颱風假？甚至連放3天？氣象署預報員葉致均指出，氣象署會提供「風雨預報」資料給縣市政府參考，由縣市政府發布為主。

伍婉華在今早6時40分的氣象署記者會提到，颱風接近過程中，強度還會增強，目前向西北西移動，周二白天逐漸出現向北轉角度，甚至到周三上半天逐漸有更明顯北轉角度。

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▼最新颱風動態。（圖／氣象署）



▼最新颱風路徑潛勢預報圖。（圖／氣象署）



伍婉華指出，由於過去颱風移動速度、方向、實際運動以及未來預測，影響最明顯時間從原本周二、周三，會延長到周四上半天，因此周二至周四上半天影響最明顯。

而今天目前只有台東縣蘭嶼鄉停班停課一天，由於颱風影響時間延長，是否有機會放颱風假？甚至連放3天？葉致均接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，在陸上颱風警報發布期間，氣象署會定時更新「風雨預報」資料，提供給縣市政府參考，由縣市政府發布為主。

氣象署說，今天颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，基隆北海岸、東半部、恆春半島及大台北山區雨勢相當顯著，並有局部大雨或豪雨發生的機率，桃園以北、南部、西半部山區及馬祖也有間歇性雨勢，其他地區及澎湖、金門在入夜後降雨機率也逐漸增加。