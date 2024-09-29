空心菜飆130元！颱風逼近「菜價創4年新高」

▲颱風還沒來，菜價全面上揚，葉菜類更是翻倍漲。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

近期連日豪雨不斷，加上颱風「山陀兒」逼近，帶動菜價全面上揚。根據台北農產運銷公司今日報價，今天蔬菜每公斤平均批發價飆到56.7元，菜價衝到4年新高，其中品質較好的小白菜、青江菜、空心菜等葉菜類全部飆破百元，空心菜每公斤高達130元，幾乎是翻倍漲。

受7月底凱米颱風重創蔬菜產區，國內菜價已經貴了長達一個多月，好不容易中秋過後價格平穩，一度降至40元以下價位，因連日豪雨不斷，又帶動菜價上漲，現在受颱風預期心理影響，菜價又重回高檔。根據北農分析，市況因逢明日休市，預期需求增加，承銷人購買意願強烈，交易市況熱絡，各菜種行情價格漲多跌少。

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根據台北農產運銷公司統計，今日蔬菜到貨量1254公噸，品質較好的葉菜類價格，每公斤批發價均超過百元，其中空心菜更高達130元、萵苣菜120元、小白菜和青江菜115元，跟上周相較，價格幾乎都呈翻倍漲。瓜果類部分，番茄每公斤批發價175元、茄子135元、苦瓜110元。

農糧署蔬菜種苗副組長徐惠瑩表示，受到颱風預期心理、周一休市影響，今日北農蔬果到貨量雖然略微增加，但價格比昨天上漲逾1成，其中又以短期葉菜類漲幅明顯，近期因高溫多濕影響產量，本周平均交易量比上周減少2成、價格上漲37%，原本預估10月上旬菜價回穩，現在則要視「山陀兒」颱風影響情況。此外，農糧署已輔導22家農民團體，購貯冷藏甘藍、結球白菜與根莖類蔬菜等，共約6180公噸，將視市場供應情況適時釋出。