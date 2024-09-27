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上班族狂問颱風假！天氣粉專曝4警戒區「暴風圈籠罩機率高」

▲▼天氣,行人路權,路人,雷雨,大雨,大雷雨,下雨,雨天,豪大雨,午後雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,豪雨,颱風外圍環流,西南氣流,滯留鋒面,撐傘,雨傘,陰雨綿綿,潮濕,濕度,熱對流,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲恐有颱風生成。（圖／記者李毓康攝）

 網搜小組／劉維榛報導

氣象署預估周末恐有颱風生成，下周二、三最靠近台灣陸地。對此，有網友蠢蠢欲動求問，「颱風假會放什麼時候？」引來大批網友反虧，「放心會轉彎的！」而天氣粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》指稱，「北部、宜花東的強風及大雨躲不掉，暴風圈籠罩機率很高！」

一名網友在臉書《爆廢公社》貼出天氣APP，看著雨勢可能會下到周末，且得知可能有颱風將生成，他接著有個大膽的想法，「颱風假會放什麼時候？」

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文章曝光後，引來千人熱議，「我勸你先訂好下禮拜二三的錢櫃」、「星期三應該是基本，頂多加到星期四」、「下周二三雨量有機會達標」、「颱風假又要來臨了！爽啦」。

但多數網友則冷笑直呼，「別肖想」、「你現在就可以開始放了」、「全台正常上班上課」、「你問問它要不要一起過國慶假期」、「你自己請假不就好了」、「預估又是衝日本了」、「放假還要靠颱風，可憐」、「中央山脈不讓它進來」、「放心會轉彎的」。

粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》指出，位於台灣東南方的熱帶低壓97Ｗ即將成為17燕子或18山陀兒颱風，未來兩天會先往西南移動，之後才會大角度北轉，加上颱風環流結構調整，以及北上過程中導引氣流偏弱，導致路徑變數非常高，還有大幅修正的空間（往西修正、更靠近台灣的機率偏高甚至登陸）」。

小編也強調，「無論怎麼走，北部、宜花東的強風及大雨躲不掉，暴風圈籠罩機率很高」，中部、南部及南台東的狀況則須視颱風路徑及距離而定，目前還要再觀察2天才會讓路徑更明朗。

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