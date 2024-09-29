「山陀兒暴風圈恐掃全台」放颱風假？　氣象署回應了

▲山陀兒今有機會變中颱。（圖／NOAA）



記者陳俊宏／台北報導

山陀兒颱風進逼，中央氣象署預報員葉致均表示，預計今天早上8時半發布海上警報，深夜到周一清晨發布陸上警報，周二、周三影響最大，屆時台灣基本上都可能被暴風圈影響。至於是否可能放颱風假，他提到，氣象署會提供預報資料給縣市政府參考，由縣市政府發布為主。

葉致均接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，輕度颱風山陀兒今天有機會變中度颱風，預計先朝西北西，之後轉北往台灣東方近海前進，至於會不會登陸，得看未來路徑調整。

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▼最新颱風路徑潛勢預報圖。（圖／氣象署）



葉致均說，預估今早8時半發布海警，深夜到周一清晨發布陸警，目前看首波陸警區域為台東、恆春半島，周二、周三影響最大，由於屆時颱風中心距離東半部沿海滿近，台灣基本上都可能被暴風圈影響。至於是否有機會放颱風假？他指出，氣象署會提供預報資料給縣市政府參考，實際由縣市政府發布為主。

葉致均提醒，周二、周三颱風影響最顯著，各地易下雨，東半部、東北部山區有局部豪雨等級以上降雨機率；周四颱風逐漸遠離，但仍受外圍環流影響，中部以北、東北部有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨機率，其他地區降雨慢慢趨緩。

▼周二、周三颱風影響最大。（圖／氣象署）

