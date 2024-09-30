買毒糾紛　萬華10屁孩設局「捅破賣家心臟」！二審均獲輕判

▲朱姓男子（右）設局殺害大麻賣家，在龍山寺前落網。（圖／記者張君豪翻攝）

記者吳銘峯／台北報導

台北市萬華區2020年間發生一起兇殺案件，10名20歲上下的年輕人，因為買毒糾紛，竟設局誘騙22歲的毒品賣家前來，而後眾人持棍棒圍毆，主嫌朱寶寅再持摺疊刀捅破對方心臟，殺害對方。一審將朱男重判13年，餘人判刑8年10月到7年4月不等刑期。但上訴二審後，高等法院30日改判朱男12年，餘人均減輕為3年半到2年半不等刑期。可上訴。

判決指出，現年26歲的朱寶寅，2020年10月初在通訊軟體上找上林姓男子，打算購買大麻，但雙方議定價格、時間後，朱男爽約。隔日林男再與朱男約定，但朱男第二度爽約。林男不滿，透過管道查出朱男的真實身分，就找了兩名小弟前往朱男家中按門鈴，當時由朱男父親應門，眾人沒多說什麼，拍了一張朱父的照片後隨即離開。

而後林男將朱父的照片傳給朱男，要求朱男解釋。朱男打算先發制人，就聯繫胞弟，並召集8名20歲上下的年輕人前來助陣。朱男先拍攝三疊千元鈔票傳給林男，謊稱已經預備好現金可以交易，雙方遂約定長順街水門內廢棄車道交易。朱男並指揮眾人事先埋伏在附近。

林男隨後帶著5名男男女女、分乘三部車輛抵達。林男到達後隨即跳下車，質問朱男為何多次爽約。埋伏的眾人這時一擁而上，持棍棒一陣亂打，林男的人馬隨即鳥獸散。朱男則趁著人多，取出預藏的折疊刀，朝林男的胸腹猛刺10多刀，連林男心臟都捅破。眾人隨即揚長而去，林男則是送醫不治。

檢警隨即循線逮捕朱男等人，朱男被捕時還謊稱是賭債糾紛，意圖干擾辦案方向。還好承辦檢察官明察秋毫，戳破朱男謊言。最後檢方依照「殺人」、「傷害致死」等罪，對朱男等人提起公訴。

一審將朱男重判13年，餘人分別判刑8年10月到7年4月不等刑期。案件上訴第二審，高等法院審理後，認為全案中僅朱男一開始就具有致人於死的犯意，但考量朱男的犯案動機後，予以減輕刑度，改判有期徒刑12年。至於其餘眾人，因不知道朱男有致人於死的犯意，高院改依照傷害等罪，將眾人減輕為3年半到2年半不等刑期。